恒指今早低開24點或0.13%，報19572點，大市成交金額22億元；國指今早高開0點或0.01%，報6742點。恒生科技指數開市報4204點，升0.01%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、京東（9618）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。
藍籌18隻升，33隻下跌，18隻無升跌。美團（3690）升1.85%，報182元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.8%，報34.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，18隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報54.85元，升3.2%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%。
恒指續低於10天線(19766.38點)。科指續低於10天線(4204.89點)。
聯儲局結束針對匯控（0005）近十年執法令。開市報47.8元，跌0.93%。
數碼通（0315）公布業績。無成交，報4.15元。
微泰醫療（2235）逾億股份獲批轉換成H股上市買賣，涉約8.7億元。無成交，報7.79元。
小鵬汽車（9868）8月交付智能車按年增長33%。創上市新低，見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%。
微博（9898）中期轉虧蝕3922萬美元，第二季純利按年跌66%。開市報158.4元，無升跌。
新濠國際（0200）減持8500萬股新濠博亞，套現約1.53億美元。開市報4.95元，升0.2%。
蔚來（9866）8月交付1.07萬輛，升81.6％。開市報148.7元，跌1.13%。
小米（1810）據報不會收購北汽（1958），軟件集成工程車10月完成。開市報11.32元，跌0.53%。
先施（0244）推新日式零售品牌「中村商店」首間分店設於深水埗。無成交，報0.3元。
理想汽車（2015）8月交付汽車按月跌56%。開市報110元，跌0.99%。
3隻股份創上市新低，包括鑫苑服務（1895）低見1元，開市報1元，跌46.81%；小鵬汽車（9868）低見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%；小鵬（9868）低見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%。
5隻股份創52周低，包括信義光能（0968）低見10.3元，開市報10.3元，跌0.19%；港燈（2638）低見6.5元，開市報6.5元，無升跌；遠東宏信（3360）低見5.67元，開市報5.67元，跌0.35%。
異動股
上升異動股，包括，霸王（1338）開市報0.064元，升14.29%；中泰期貨（1461）開市報0.78元，升5.41%；縱橫遊（8069）開市報0.199元，升4.74%；艾伯科技（2708）開市報1.79元，升4.07%；領悅服務（2165）開市報0.79元，升3.95%；檸萌影視（9857）開市報27.75元，升3.93%；康龍化成（3759）開市報52.25元，升3.57%；裕承科金（0279）開市報0.148元，升3.5%；聯康生物（0690）開市報0.09元，升3.45%；人瑞人才（6919）開市報6.09元，升3.22%；京東健康（6618）開市報54.85元，升3.2%。
下跌異動股，包括，鑫苑服務（1895）創上市新低，見1元，開市報1元，跌46.81%；朗生醫藥（0503）開市報1.16元，跌3.33%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%；中升（0881）開市報34.75元，跌2.8%；萬國數據（9698）開市報25.65元，跌2.66%；明源雲（0909）開市報6.13元，跌2.54%；嘉里建設（0683）開市報17.94元，跌2.5%；壹賬通金融科技（6638）開市報2.75元，跌2.48%；永達汽車（3669）開市報5.52元，跌1.95%。
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