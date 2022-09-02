moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指低開24點 科指升0.01% 續低於10天線

恒指今早低開24點或0.13%，報19572點，大市成交金額22億元；國指今早高開0點或0.01%，報6742點。恒生科技指數開市報4204點，升0.01%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、京東（9618）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，33隻下跌，18隻無升跌。美團（3690）升1.85%，報182元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.8%，報34.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，18隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報54.85元，升3.2%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%。

恒指續低於10天線(19766.38點)。科指續低於10天線(4204.89點)。

聯儲局結束針對匯控（0005）近十年執法令。開市報47.8元，跌0.93%。

數碼通（0315）公布業績。無成交，報4.15元。

微泰醫療（2235）逾億股份獲批轉換成H股上市買賣，涉約8.7億元。無成交，報7.79元。

小鵬汽車（9868）8月交付智能車按年增長33%。創上市新低，見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%。

微博（9898）中期轉虧蝕3922萬美元，第二季純利按年跌66%。開市報158.4元，無升跌。

新濠國際（0200）減持8500萬股新濠博亞，套現約1.53億美元。開市報4.95元，升0.2%。

蔚來（9866）8月交付1.07萬輛，升81.6％。開市報148.7元，跌1.13%。

小米（1810）據報不會收購北汽（1958），軟件集成工程車10月完成。開市報11.32元，跌0.53%。

先施（0244）推新日式零售品牌「中村商店」首間分店設於深水埗。無成交，報0.3元。

理想汽車（2015）8月交付汽車按月跌56%。開市報110元，跌0.99%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括鑫苑服務（1895）低見1元，開市報1元，跌46.81%；小鵬汽車（9868）低見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%；小鵬（9868）低見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%。

5隻股份創52周低，包括信義光能（0968）低見10.3元，開市報10.3元，跌0.19%；港燈（2638）低見6.5元，開市報6.5元，無升跌；遠東宏信（3360）低見5.67元，開市報5.67元，跌0.35%。

異動股

上升異動股，包括，霸王（1338）開市報0.064元，升14.29%；中泰期貨（1461）開市報0.78元，升5.41%；縱橫遊（8069）開市報0.199元，升4.74%；艾伯科技（2708）開市報1.79元，升4.07%；領悅服務（2165）開市報0.79元，升3.95%；檸萌影視（9857）開市報27.75元，升3.93%；康龍化成（3759）開市報52.25元，升3.57%；裕承科金（0279）開市報0.148元，升3.5%；聯康生物（0690）開市報0.09元，升3.45%；人瑞人才（6919）開市報6.09元，升3.22%；京東健康（6618）開市報54.85元，升3.2%。

下跌異動股，包括，鑫苑服務（1895）創上市新低，見1元，開市報1元，跌46.81%；朗生醫藥（0503）開市報1.16元，跌3.33%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見68.3元，開市報68.3元，跌3.05%；中升（0881）開市報34.75元，跌2.8%；萬國數據（9698）開市報25.65元，跌2.66%；明源雲（0909）開市報6.13元，跌2.54%；嘉里建設（0683）開市報17.94元，跌2.5%；壹賬通金融科技（6638）開市報2.75元，跌2.48%；永達汽車（3669）開市報5.52元，跌1.95%。

 

其他報道

港股ADR跌73點 夜期低水124點 美期亞股跌

聯儲局結束針對匯控近十年執法令

數據利好 道指升145點 觀望非農數據 納指5連跌