疫情持續，港股延續跌勢，港深兩地推風投措施、中證監亦稱將與香港推出三項擴大兩地資本市場合作新措施，港股跌幅收窄。恒指今早低開24點，曾倒升最多33點，低位跌204點，半日高低波幅238點。
恒指半日跌121點或0.62%，報19475點，大市成交金額440億元；國指跌53點或0.8%，報6688點。恒生科技指數收報4163點，跌0.97%。
藍籌股成交金額149.74億元，佔大市成交34.03%；科指成份股成交金額82.83億元，佔大市成交18.82%；國指成份股成交金額128.79億元，佔大市成交29.27%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。騰訊（0700）、港交所（0388）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，50隻下跌，3隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.56%，收報36.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.45%，收報14.92元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.5元，升2.04%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報24.75元，跌6.07%。
恒指續低於10天線(19756.71點)。科指續低於10天線(4200.77點)。
北水南下合計淨流入4.7億元，較上日減少81.64%，連續第3日流入，累計流入34.23億元，對上一次連續3日淨流入是8月22日。南水北上合計淨流出3.18億元人民幣，較上日減少62.21%，連續第2日流出，累計流出11.6億元。
傳小米（1810）第一款車將使用禾賽激光雷達，售價上限超30萬。收報11.16元，跌1.93%。
聯儲局結束針對匯控（0005）近十年執法令。收報47.95元，跌0.62%。
數碼通（0315）公布業績。收報4.15元，無升跌。
微泰醫療（2235）逾億股份獲批轉換成H股上市買賣，涉約8.7億元。收報7.6元，跌2.44%。
小鵬汽車（9868）8月交付智能車按年增長33%。創上市新低，見67.15元，收報67.6元，跌4.05%。
微博（9898）中期轉虧蝕3922萬美元，第二季純利按年跌66%。收報153元，跌3.41%。
新濠國際（0200）減持8500萬股新濠博亞，套現約1.53億美元。收報5元，升1.21%。
蔚來（9866）8月交付1.07萬輛，升81.6％。收報147.2元，跌2.13%。
小米（1810）據報不會收購北汽（1958），軟件集成工程車10月完成。收報11.16元，跌1.93%。
先施（0244）推新日式零售品牌「中村商店」首間分店設於深水埗。收報0.3元，無升跌。
理想汽車（2015）8月交付汽車按月跌56%。收報108.5元，跌2.34%。
破頂股包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見5.67元，收報5.59元，升0.9%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見20.85元，收報19.46元，跌1.72%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%。
25隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.82元，收報0.84元，跌55.32%；融創服務（1516）低見2.27元，收報2.3元，跌3.77%；合景悠活（3913）低見1.27元，收報1.29元，跌9.15%；康橋悅（2205）低見2.18元，收報2.18元，跌5.22%；龍光地產（3380）低見0.81元，收報0.82元，跌3.53%；時代中國（1233）低見1.13元，收報1.16元，跌2.52%；遠洋集團（3377）低見1.12元，收報1.13元，跌2.59%；融信中國（3301）低見0.74元，收報0.75元，跌3.85%；中梁（2772）低見0.65元，收報0.66元，跌2.94%；小鵬汽車（9868）低見67.15元，收報67.6元，跌4.05%。
55隻股份創52周低，其中十隻包括，信德（0242）低見1.27元，收報1.29元，跌0.77%；中華煤氣（0003）低見7.48元，收報7.5元，跌0.27%；粵海投資（0270）低見7.08元，收報7.12元，升0.14%；光大水務（1857）低見1.45元，收報1.46元，跌0.68%；康希諾生物（6185）低見49.05元，收報49.7元，跌0.6%；復旦張江（1349）低見2.94元，收報2.94元，跌1.01%；醫思醫療（2138）低見5.31元，收報5.38元，升0.19%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；東方（0018）低見0.61元，收報0.62元，無升跌；新世界發展（0017）低見24.85元，收報25.1元，跌0.59%。
異動股
上升異動股，包括，都市麗人（2298）收報0.315元，升35.78%；長江生命科技（0775）收報0.82元，升18.84%；超凡網絡（8121）收報0.28元，升12.45%；旭通（1826）收報0.128元，升11.3%；企展控股（1808）收報1.19元，升11.21%；中國互聯網投資（0810）收報7.06元，升8.28%；雲遊控股（0484）收報0.92元，升8.24%；卡森國際（0496）收報0.475元，升7.95%；北控醫療健康（2389）收報0.082元，升7.89%；中建富通（0138）創上市新低，見0.142元，收報0.17元，升7.59%；快餐帝國（1843）收報0.355元，升7.58%。
下跌異動股，包括，鑫苑服務（1895）創上市新低，見0.82元，收報0.84元，跌55.32%；梁志天設計集團（2262）創上市新低，見0.35元，收報0.365元，跌16.09%；澳洲成峰高教（1752）收報0.078元，跌12.36%；合景悠活（3913）創上市新低，見1.27元，收報1.29元，跌9.15%；海亮國際（2336）收報0.1元，跌9.09%；創維集團（0751）收報3.68元，跌8.91%；友和（2347）收報1.36元，跌8.11%；加達控股（1620）收報0.127元，跌7.97%；富力（2777）收報1.52元，跌7.88%；衍生集團（6893）收報0.3元，跌7.69%。
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