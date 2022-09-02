合景泰富交換要約及同意徵求目的是為了改善其整體財務狀況、延長債務到期情況、加強資產負債表及改善現金流量管理。

同時，合景泰富又徵求豁免因未於2022年9月5日支付2024年3月

票據的利息產生之違約事件及任何其後違反或違約，及修訂同意票據契約的違約事件條文，以剔除因交換票據項下出現違約情況或發生違約事件而導致有關同意票據的任何違約情況或違約事件，並修訂其他相關變動及作出若干其他更新。

集團指，倘若交換要約及同意徵求以及同時同意徵求未能成功進行，可能無法悉數償付交換票據及或同意票據，且為履行其財務承諾所作的其他努力未必能達到預期效果，集團或須考慮進行替代的債務重組。

券商銀河聯昌今早發表報告，將合景由「買入」降至「持有」，目標價1.4元。該行中港房地產研究負責人鄭懷武指出，合景泰富似需為其在本月15日及21日到期的9億美元境外債尋求延期，但不給予合景泰富「沽售」評級，是基於股份受流動性問題上影響，股價由年初至今已跑輸。

鄭懷武指，了解到公司一直非常努力及嘗試履行其義務，但市場看起來並不合作，在過去3-6個月的合約銷售仍非常疲軟，由於市場情緒疲弱，合景泰富在內地與香港的賣產都非常緩慢。

截至2022年6月底，合景泰富的非受限現金約51億元人民幣，不足以償還今年下半年共值226億元人民幣的短期債務。正如年初至今許多內房同行的做法，債務重組可為其爭取更多時間賣產及進行償債計劃。

其他報道

滬指上試3200點無功而還 半日升0.28%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止4連升 港元連續升值兩日

傳小米第一款車將使用禾賽激光雷達 售價上限超30萬

港深發布《支持前海深港風投創投聯動發展的十八條措施》

阮健弘：中國貨幣政策沒有過度刺激 為後調控預留空間

中證監方星海：將與香港推出三項擴大兩地資本市場合作新措施

日圓貶值見24年最弱 兌港元低見5.5959

瑞信據報考慮裁員5000人

債市跌入熊市 彭博全球綜合總回報指數累跌20%

恒指低開24點 科指升0.01% 續低於10天線

滬深主要指數高開 人行開展20億人幣逆回購操作

港股ADR跌73點 夜期低水124點 美期亞股跌

聯儲局結束針對匯控近十年執法令

數據利好 道指升145點 觀望非農數據 納指5連跌