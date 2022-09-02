內地民營內房合景泰富（1813）總額達9億美元的境外債到期迫在眉睫，集團午間公布，尋求將至少合計8.1億美元的2022年9月到期6厘優先票據及2022年9月到期5.2厘優先票據的未償還本金額90%，以及5.6億美元的2023年9月到期7.875厘優先票據的未償還本金額50%進行交換要約。合景泰富午後急插，曾跌6.2%，暫跌5.52%，報1.37元﹔系內物管股合景悠活（3913）更曾跌10.6%，暫跌9.15%，報1.29元。
合景泰富交換要約及同意徵求目的是為了改善其整體財務狀況、延長債務到期情況、加強資產負債表及改善現金流量管理。
同時，合景泰富又徵求豁免因未於2022年9月5日支付2024年3月
票據的利息產生之違約事件及任何其後違反或違約，及修訂同意票據契約的違約事件條文，以剔除因交換票據項下出現違約情況或發生違約事件而導致有關同意票據的任何違約情況或違約事件，並修訂其他相關變動及作出若干其他更新。
集團指，倘若交換要約及同意徵求以及同時同意徵求未能成功進行，可能無法悉數償付交換票據及或同意票據，且為履行其財務承諾所作的其他努力未必能達到預期效果，集團或須考慮進行替代的債務重組。
券商銀河聯昌今早發表報告，將合景由「買入」降至「持有」，目標價1.4元。該行中港房地產研究負責人鄭懷武指出，合景泰富似需為其在本月15日及21日到期的9億美元境外債尋求延期，但不給予合景泰富「沽售」評級，是基於股份受流動性問題上影響，股價由年初至今已跑輸。
鄭懷武指，了解到公司一直非常努力及嘗試履行其義務，但市場看起來並不合作，在過去3-6個月的合約銷售仍非常疲軟，由於市場情緒疲弱，合景泰富在內地與香港的賣產都非常緩慢。
截至2022年6月底，合景泰富的非受限現金約51億元人民幣，不足以償還今年下半年共值226億元人民幣的短期債務。正如年初至今許多內房同行的做法，債務重組可為其爭取更多時間賣產及進行償債計劃。
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