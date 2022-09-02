市場觀望今晚美國非農數據，另一方面，內地封城亦影響企業營運，美期反覆向下，歐股、A股向上，亞股普遍向下。恒指今早低開24點，短暫倒升最多33點，午後進一步擴大跌幅至低位跌254點，低見19342.49點，是8月24日後最低。全日高低波幅288點。三大指數兩連跌，恒指兩日累跌502.3點。指數換馬，成交續逾千億。