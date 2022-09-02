市場觀望今晚美國非農數據，另一方面，內地封城亦影響企業營運，美期反覆向下，歐股、A股向上，亞股普遍向下。恒指今早低開24點，短暫倒升最多33點，午後進一步擴大跌幅至低位跌254點，低見19342.49點，是8月24日後最低。全日高低波幅288點。三大指數兩連跌，恒指兩日累跌502.3點。指數換馬，成交續逾千億。
恒指收市跌145點或0.74%，報19452點，大市成交金額1102億元，較上日增加4.31%，是8月31日1365.54億元成交後最多；國指跌69點或1.03%，報6672點。恒生科技指數收報4143點，跌1.44%。
恒指國指成份股變動將於下周一生效，染藍股神華（1088） 收報24.8元，跌0.6%；周大福（1929）收報14.72元，跌5.03%；翰森製藥（3692）收報14.06元，跌6.02%；百度 （9888）收報139.3元，跌1.21%。納入國指的商湯（0020）收報2.26元，跌5.44%；被剔走的中國太平洋保險（2601）收報16.12元，跌2.07%。
藍籌股成交金額502.17億元，佔大市成交45.56%；科指成份股成交金額335.06億元，佔大市成交30.4%；國指成份股成交金額463.67億元，佔大市成交42.07%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。騰訊（0700）、港交所（0388）、領展（0823）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，48隻下跌，6隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.56%，收報36.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌11.79%，收報13.92元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.47元，升1.36%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報13.98元，跌6.92%。
恒指續低於10天線(19754.34點)。科指續低於10天線(4198.81點)。
北水南下合計淨流出3.22億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出37.83億元人民幣，較上日增加349.41%，連續第2日流出，累計流出46.25億元。
恒指本周累跌3.56%或717點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為6.57%；本周表現最佳的是騰訊（0700），累升1.36%，其次為金沙中國（1928）及恒隆地產（0101），分別升1.17%及0.46%。而表現最差的是東方海外（0316），累跌31.76%，其次為碧桂園（2007）及宏橋（1378），分別跌17.49%及16.73%。
國指本周累跌3.59%或248點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為7.86%；本周僅1隻騰訊（0700）升，累升1.36%，其次為中國銀行（3988）及海底撈（6862），分別跌0.37%及0.29%。而表現最差的是碧桂園（2007），累跌17.49%，其次為信義光能（0968）及比亞迪（1211），分別跌13.97%及13.81%。
科指本周累跌3.69%或158點，跌幅是7月29日後最大，當時收市跌幅為5.8%；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升5.56%，其次為海爾智家（6690）及瑞聲（2018），分別升5.37%及2.31%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌11.35%，其次為攜程（9961）及金蝶（0268），分別跌11.31%及10.04%。
新東方在線（1797）升逾13%創兩年新高，創辦人：受東方甄選表現做好帶動。創52周高，見34.4元，收報34元，升12.4%。母企新東方（9901）收報22元，升0.69%。
小鵬汽車（9868）何小鵬：美國AI晶片禁令將對所有自動駕駛雲端訓練帶來挑戰。創上市新低，見66.3元，收報66.8元，跌5.18%。
合景泰富（1813）尋求逾百億元境外債交換要約，合景泰富見52周低1.34元，收報1.37元，跌5.52%。合景悠活（3913）創上市新低，見1.22元，收報1.23元，跌13.38%。
傳小米（1810）第一款車將使用禾賽激光雷達，售價上限超30萬。收報11.16元，跌1.93%。
聯儲局結束針對匯控（0005）近十年執法令。收報48.1元，跌0.31%。
數碼通（0315）公布業績。收報4.12元，跌0.72%。
微泰醫療（2235）逾億股份獲批轉換成H股上市買賣，涉約8.7億元。創上市新低，見7.35元，收報7.6元，跌2.44%。
小鵬汽車（9868）8月交付智能車按年增長33%。創上市新低，見66.3元，收報66.8元，跌5.18%。
微博（9898）中期轉虧蝕3922萬美元，第二季純利按年跌66%。收報152.6元，跌3.66%。
新濠國際（0200）減持8500萬股新濠博亞，套現約1.53億美元。收報5.02元，升1.62%。
蔚來（9866）8月交付1.07萬輛，升81.6％。收報145.5元，跌3.26%。
小米（1810）據報不會收購北汽（1958），軟件集成工程車10月完成。收報11.16元，跌1.93%。
先施（0244）推新日式零售品牌「中村商店」首間分店設於深水埗。收報0.3元，無升跌。
理想汽車（2015）8月交付汽車按月跌56%。收報108.9元，跌1.98%。
破頂股包括，新東方在線（1797）創52周高，見34.4元，收報34元，升12.4%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.67元，收報5.59元，升0.9%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見20.85元，收報19.62元，跌0.91%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見7.65元，收報7.41元，升13.65%。
36隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.7元，收報0.71元，跌62.23%；佳兆業美好（2168）低見2.98元，收報2.99元，跌8.28%；時代鄰里（9928）低見0.73元，收報0.75元，跌5.06%；融創服務（1516）低見2.21元，收報2.25元，跌5.86%；合景悠活（3913）低見1.22元，收報1.23元，跌13.38%；金科服務（9666）低見8.61元，收報8.74元，跌3.43%；康橋悅（2205）低見2.16元，收報2.16元，跌6.09%；京城佳業（2210）低見4.13元，收報4.13元，跌1.2%；禹洲（1628）低見0.32元，收報0.325元，跌2.99%；龍光地產（3380）低見0.8元，收報0.8元，跌5.88%。
73隻股份創52周低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見2.13元，收報2.22元，跌0.45%；信德（0242）低見1.27元，收報1.28元，跌1.54%；中華煤氣（0003）低見7.48元，收報7.51元，跌0.13%；粵海投資（0270）低見7.08元，收報7.09元，跌0.28%；光大水務（1857）低見1.45元，收報1.48元，升0.68%；康希諾生物（6185）低見49.05元，收報50元，無升跌；君實生物（1877）低見27.9元，收報28.25元，跌1.22%；復旦張江（1349）低見2.91元，收報2.91元，跌2.02%；醫思醫療（2138）低見5.31元，收報5.35元，跌0.37%；艾伯科技（2708）低見1.62元，收報1.65元，跌4.07%。
異動股
上升異動股，包括，寶光實業（0084）平上市低位0.05元，收報0.067元，升26.42%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.17元，升23.19%；金匯（8160）收報0.108元，升20%；卓越教育集團（3978）收報0.45元，升15.38%；中泛控股（0715）收報0.048元，升14.29%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見7.65元，收報7.41元，升13.65%；超凡網絡（8121）收報0.28元，升12.45%；新東方在線（1797）創52周高，見34.4元，收報34元，升12.4%；都市麗人（2298）收報0.26元，升12.07%；樂透互娛（8198）收報0.51元，升10.87%；青瓷遊戲（6633）收報6.06元，升10.58%。
下跌異動股，包括，鑫苑服務（1895）創上市新低，見0.7元，收報0.71元，跌62.23%；梁志天設計集團（2262）創上市新低，見0.32元，收報0.32元，跌26.44%；澳洲成峰高教（1752）收報0.076元，跌14.61%；合景悠活（3913）創上市新低，見1.22元，收報1.23元，跌13.38%；富力（2777）創上市新低，見1.43元，收報1.43元，跌13.33%；瑞爾集團（6639）創上市新低，見6.12元，收報7.03元，跌11.9%；領悅服務（2165）收報0.67元，跌11.84%；碧桂園服務（6098）見52周低13.32元，收報13.92元，跌11.79%；皓天財經（1260）收報0.225元，跌11.76%。
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