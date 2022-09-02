恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示：「第七批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數打破歷年紀錄，當中以60至64歲的客戶反應最為踴躍，認購人數及金額均高於其他年齡組別。」

另外，渣打香港接獲的銀色債券申請較對上一批增加近一成。

信銀國際表示，今次接獲銀債平均認購金額超過23萬港元，最高一宗認購金額高達300萬港元，相當於300手銀債。該行將推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶利用銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率，詳情將於稍後公佈。

工銀亞洲表示，該行今次總認購人數與去年相若，最高認購金額約400萬元、即認購約400手，每名投資者平均認購金額為20萬元、即20手，透過電子渠道認購的客戶較往年上升一成，整體銷售情況符合預期，表現理想。

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲 (Sami Abouzahr) 表示，銀債認購反應非常熱烈，經滙豐認講申請宗數在新客戶帶動下創歷年新高，當中超過四成客戶去年未有認購銀債，並有超過一成客戶是申請銀債前才於8月新開立投資戶口。另外，不少客戶都經由數碼渠道進行認購，其中經滙豐流動理財遞交申請的比例高於去年。

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