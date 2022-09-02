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金管局要求銀行就「先買後付」註明信貸產品 落實7項保障措施

金管局副總裁阮國恒於匯思以「先買＋後付＝私人貸款」為題撰文，並公布金管局就「先買後付」（Buy Now, Pay Later，BNPL）產品向銀行發出通告，要求銀行於今年底前落實以下七項保障消費者的措施，當中包括需註明「信貸產品」及披露相關費用及利息等。

七項措施包括：

1. 銀行必須在「先買後付」產品的廣告及宣傳資料上，寫明「借定唔借？還得到先好借！」的教育字眼，與現時其他零售客戶及中小企的信貸產品看齊。

2. 銀行應避免塑造「先買後付」並不等如借錢的觀感。銀行必須在「先買後付」的廣告及宣傳資料上，清楚及顯著地註明此屬「信貸產品」。

3. 銀行與電子商貿平台合作時，如果「先買後付」是結帳的預設或首選支付方式，銀行應評估這種安排會否容易導致衝動借貸。

4. 銀行必須確保「先買後付」的廣告及宣傳資料上，清楚披露相關費用及利息，並以實際年利率列出這些相關費用及利息供客戶參考。至於標榜「免息」的「先買後付」產品，亦必須在同一宣傳資料上註明其他收費。

5. 銀行在「先買後付」產品的資料概要中，需要提醒客戶一旦逾期還款，將影響客戶的信貸紀錄，甚至影響未來獲得信貸的機會。

6. 銀行要讓客戶充分了解退款（chargeback）機制在「先買後付」產品中是否及如何適用。

7. 銀行審批「先買後付」產品時，必須評估申請人的信貸狀況，並考慮申請人的還款能力。

 

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