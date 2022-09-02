談及5G 業務，在5G 家居寬頻方面， 譚樂文表示，雖然現時業務規模及市佔率仍較少，但5G家居寬頻服務已開始成為主要業務增長動力來源，收入和上客量增長速度理想，未來繼續集中拓展目標市場，如寬頻選擇較少的用戶群，惟他不預計未來一年客戶量增長，相信繼續能以現在增長速度發展。

在5G 月費計劃方面，譚表示，截至6月底，5G 上客滲透率為28％，截至8月底， 滲透率增長至30％，又相信未來5G 上客增長勢趨持續。談及市場競爭，馮玉麟指出，此前已出現價格戰，惟服務質素同樣重要，目前市場上的計劃價格已調整，減幅變得溫和，對價格競爭不感到擔心。