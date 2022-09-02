數碼通（0315）受惠5G 及漫遊業務反彈，全年收入及EBITDA均錄得升幅。副行政總裁譚樂文表示，5G月費計劃和漫遊繼續成為增長動力，該兩個因素可互相合作，若服務質素受到認可，將有更多客人傾向選有5G漫遊計劃。譚樂文又形容，目前旅遊狀況未明確，若港人去旅行時，被旅行社等相關機構要求保留原有的SIM 卡，有關需求將繼續推動ARPU增長。副主席馮玉麟表示，漫遊業務在上季出現反彈，上半年已恢復約38%，7月恢復約48%，港府8月實施「3+4」放寬政策後，預料漫遊收入可恢復至50%，或甚至更好。
談及5G 業務，在5G 家居寬頻方面， 譚樂文表示，雖然現時業務規模及市佔率仍較少，但5G家居寬頻服務已開始成為主要業務增長動力來源，收入和上客量增長速度理想，未來繼續集中拓展目標市場，如寬頻選擇較少的用戶群，惟他不預計未來一年客戶量增長，相信繼續能以現在增長速度發展。
在5G 月費計劃方面，譚表示，截至6月底，5G 上客滲透率為28％，截至8月底， 滲透率增長至30％，又相信未來5G 上客增長勢趨持續。談及市場競爭，馮玉麟指出，此前已出現價格戰，惟服務質素同樣重要，目前市場上的計劃價格已調整，減幅變得溫和，對價格競爭不感到擔心。