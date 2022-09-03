據報，白宮同時正跟國會討論相關立法，要求企業投資中資產業前，需要事前披露；目前討論的其中一個選項是建立一套系統，賦予美國政府全面阻止投資的權力。消息又指出，繼近期限制Nvidia（美：NVDA）、AMD（美：AMD）將高階人工智能晶片銷往中國後，上述行政命令亦是對中國廣泛戰略的一部分。

新聞平台Semafor則引述消息人士指，表示拜登的行政命令包括至少兩種美企在中國投資的處理方法，包括要求美企披露在中國的半導體、人工智能、量子運算，以及稀土、電動車等行業投資，以及設立類似美國海外投資委員會（CFIUS）的機制，讓政府有能力禁止相關投資。不過，上述命令的細節仍在考慮中，或會有所變化。

拜登政府亦正考慮簽署另外兩條行政命令，包括限制TikTok等可收集美國公民數據的服務，以及限制可向中國客戶出售的技術種類。