moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

市傳美國政府擬以行政命令 限制美企投資中資科企

彭博今天引述消息報道，美國總統拜登正考慮簽署行政命令，限制美國企業對中國科技公司的投資，預計將於未來數月內簽署。據報，美國或會對抖音（TikTok）採取個別動作，暫時未有披露更多詳情，但強調不會立即行動。另外，美國商務部亦有打算對人工智能（AI）計算晶片作出更進一步的限制。白宮和抖音未有回應彭博的報道。

據報，白宮同時正跟國會討論相關立法，要求企業投資中資產業前，需要事前披露；目前討論的其中一個選項是建立一套系統，賦予美國政府全面阻止投資的權力。消息又指出，繼近期限制Nvidia（美：NVDA）、AMD（美：AMD）將高階人工智能晶片銷往中國後，上述行政命令亦是對中國廣泛戰略的一部分。

新聞平台Semafor則引述消息人士指，表示拜登的行政命令包括至少兩種美企在中國投資的處理方法，包括要求美企披露在中國的半導體、人工智能、量子運算，以及稀土、電動車等行業投資，以及設立類似美國海外投資委員會（CFIUS）的機制，讓政府有能力禁止相關投資。不過，上述命令的細節仍在考慮中，或會有所變化。

拜登政府亦正考慮簽署另外兩條行政命令，包括限制TikTok等可收集美國公民數據的服務，以及限制可向中國客戶出售的技術種類。