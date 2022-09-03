美銀策略師Michael Hartnett認為，聯儲局近期多次表明不會放緩加息步伐，市場憂慮經濟衰退或會升溫，投資者從股市撤資情況加劇。該行引述EPFR Global數據指出，截至8月底止7天，全球股票基金流出94億美元（約733.2億港元），為今年以來第四多。Michael Hartnett預測，標指或會低見3600點至3700點，比昨天收市3924點，有逾8%的下行空間。

中概股表現走弱，拖累反映中概股的納斯達克金龍中國指數跌2.6%，其中金山雲（美：KC）跌7.7%，蔚來（美：NIO）跌5.6%。美股走弱，虛擬貨幣亦跟隨跌勢。比特幣（Bitcoin）一度重拾兩萬美元關口，其後再度走低，暫報19782美元，近24小時跌約1.6%。以太幣（ETH）近24小時跌約3.8%，暫報1535美元。

ADR港股比例指數跌0.8%，報19294點。普遍ADR走低，僅中石油（0857）ADR相較港股高收0.3%。遭「股神」巴菲特申報減持的比亞迪（1211），其ADR下跌6.9%，相較港股低收6%。恒指夜期跌0.6%，報19269點，低水183點。