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港股ADR跌157點 夜期低水183點 洪九果品上市

美股向下，港股ADR跌157點或0.82%，報19294點，即月恒指夜期跌122點，報19269點，夜期低水183點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.06%，折合報325.11元；阿里巴巴（9988）跌0.64%，折合報90.07元；美團（3690）跌1.29%，折合報173.93元；匯控（0005）跌0.17%，折合報48.02元；建行（0939）跌0.7%，折合報4.78元。

道期現升0.319%；標期現升0.33%；納期現升0.34%。日股現跌0.33%，韓股現升0.17%，澳股現升0.17%。

VIX指數隔晚跌0.35%或0.09點，報25.47點。

紐油現升1.77%或1.53美元，報88.41美元；布油現升1.8%或1.68美元，報94.7美元；金價現跌0.21%或3.69美元，報1708.5美元；LME 銅期貨隔晚升0.47%或36美元，報7633美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.1894厘。

今日焦點股份可留意：

洪九果品（6689）上市，定價40元。

康希諾（6185）吸入式新冠疫苗獲准緊急使用。

眾安銀行再獲注資逾8億元，百仕達（1168）成單一大股東。

美團（3690）王興沽1.3萬股美團B類，套現240萬作公益用。

數碼通（0315）全年少賺5％，漫遊業務回升，期未ARPU升5％至213元。

股神再沽171萬股比亞迪（1211），套現4.5億，持股降至18.87%。

 

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