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香港8月PMI放緩至51.2 企業情緒轉淡

受新冠確診飈升，8月份標普全球香港PMI放緩至51.2，8月產出與新訂單均減慢擴張，企業情緒由好轉淡。

標普全球市場財智經濟學家LauraDenman表示，「近期新冠確診激增，着實對香港特區私營經濟構成下行風險。從8月新增訂單減慢擴張來看，市場需求已然受到影響，但適值調查期間防疫限制並未生變，因此企業還能保住業務增長。任何防疫收緊都可能進一步削弱訂單需求，企業顯然面臨確診飈升的風險。目前出口以至銷往中國內地的訂單量同時萎縮，反映市場正由本地主導，因此疫情的進展令人擔憂。事實上，業者8月對前景的看法由好轉淡，至少有部分緣於對疫情憂慮」。

香港特區私營經濟於第三季度中段持續擴張，但8月份增長屬擴張期內最慢。近期新冠確診飈升，導致市場需求放緩，整體增長回軟；因此8月數據顯示，產量與新訂單量的升幅同時減慢，就業進一步減少；對於未來一年的經營前景，業者再度由好轉淡。

價格方面，企業的投入成本持續攀升；而為抵消成本上漲，業者提高貨品與服務的售價，藉以將成本升幅轉嫁客戶，且漲速高於上月。

8月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI™)經季節調整後，由上月的52.3降至51.2，反映私營經濟連續五月高於50持平線，整體營商環境進一步好轉，惟縱觀近期升勢，8月增長率屬於最慢。

企業8月新接的訂單較上月增多，但升速卻是期內最慢。調查資料透露，近期新冠確診激增，衝擊個別行業的整體需求；但亦有公司表示於數據收集期間，新增業務受惠於相對寬鬆的防疫政策。符合上述情況，企業的整體產出量連續第五個月增加，但增長率卻是4月份以來最低。綜合而言，有企業繼續因訂單增多而擴張生產，但同時有公司備受疫情影響。

8月份數據反映，外貿需求持續萎縮，而來自中國內地的業務量也沒有例外；惟緊縮率分別轉緩至3個月及10個月，屬期內最溫和。

此外，整體需求向好，帶動企業的採購活動，並推高庫存水平至11個月新高。

8月的就業水平已連跌兩月，與2020年12月上一個跌幅高位看齊。受訪業者表示，為降低成本而減聘人手。8月數據也顯示，企業積壓的工作量重現跌勢。

就價格而言，目前投入成本的通脹期已超逾兩年，但由於員工成本和採購成本的升勢同時減慢，因此整體通脹率略有放緩。從企業進一步提高產出價格來看，公司繼續將成本升幅轉嫁客戶，加價幅度也高於上月。

8月數據還透露供應鏈步向穩定。雖然供應商表現連續16個月倒退，但卻是去年12月以來最溫和。

至於營商情緒，香港特區私營企業再度由好轉淡。業者普遍憂慮新冠疫情復熾，以及全球經濟轉差。

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