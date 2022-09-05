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恒指低開153點 科指跌1.3% 比亞迪跌5.7% 理想跌4.1%

恒指今早低開153點或0.79%，報19299點，大市成交金額96億元；國指今早低開65點或0.99%，報6606點。恒生科技指數開市報4089點，跌1.3%。

藍籌7隻升，52隻下跌，14隻無升跌。石藥（1093）升1.01%，報7.98元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌5.78%，報215.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，23隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報15.04元，升0.27%；跌幅最大的是理想（2015）開市報104.4元，跌4.13%。

恒指續低於10天線(19718.55點)。科指續低於10天線(4192.57點)。

洪九果品（6689）上市，定價40元。平上市高位40元，平上市低位40元，開市報40元，無升跌。

康希諾（6185）吸入式新冠疫苗獲准緊急使用。開市報54.45元，升8.9%。

眾安銀行再獲注資逾8億元，百仕達（1168）成單一大股東。無成交，報0.22元。

美團（3690）王興沽1.3萬股美團B類，套現240萬作公益用。開市報174元，跌1.25%。

數碼通（0315）全年少賺5％，漫遊業務回升，期未ARPU升5％至213元。無成交，報4.12元。

股神再沽171萬股比亞迪（1211），套現4.5億，持股降至18.87%。開市報215.2元，跌5.78%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創52周高，見36元，開市報36元，升5.88%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括小鵬汽車（9868）低見65.4元，開市報65.4元，跌2.1%；小鵬（9868）低見65.4元，開市報65.4元，跌2.1%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，復旦張江（1349）低見2.89元，開市報2.89元，跌0.69%；復星醫藥（2196）低見23.6元，開市報23.6元，跌5.98%；恒地（0012）低見25.7元，開市報25.7元，跌1.91%；長和（0001）低見48.7元，開市報48.7元，跌2.7%；工行（1398）低見3.91元，開市報3.91元，跌0.76%；建行（0939）低見4.79元，開市報4.79元，跌0.42%；信義光能（0968）低見9.82元，開市報9.82元，跌1.6%；廣深鐵路（0525）低見1.2元，開市報1.2元，無升跌；復星（0656）低見5.48元，開市報5.48元，跌1.62%。

異動股

上升異動股，包括，寶光實業（0084）開市報0.076元，升13.43%；都市麗人（2298）開市報0.285元，升9.62%；康希諾生物（6185）開市報54.45元，升8.9%；微創醫療（0853）開市報16.58元，升7.8%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.125元，升7.76%；微創醫療機器人（2252）開市報25.4元，升6.72%；新東方在線（1797）創52周高，見36元，開市報36元，升5.88%；滔搏（6110）開市報6.44元，升4.89%；啟明醫療（2500）開市報13.52元，升4.48%；天立教育（1773）開市報1.49元，升3.47%；樂普生物（2157）開市報7.1元，升3.35%。

下跌異動股，包括，檸萌影視（9857）開市報21.4元，跌14.74%；復星醫藥（2196）見52周低23.6元，開市報23.6元，跌5.98%；兗煤澳洲（3668）開市報32元，跌5.88%；比亞迪（1211）開市報215.2元，跌5.78%；英皇證券集團（0717）開市報0.055元，跌5.17%；理想汽車（2015）開市報104.4元，跌4.13%；嗶哩嗶哩（9626）開市報185.9元，跌3.38%。

 

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