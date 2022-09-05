銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武指出，從合景悠活看來，不止合景泰富未來貢獻的新訂約建築面積將因落成量縮減而變少，亦意味更多合景悠活撥備風險提高，因在上半年合景悠活為合景泰富的子公司及合資公司等共計8.17億元人民幣，但合景悠活就這些關聯方的貿易應收帳僅計提撥備1300萬元人民幣。假設上述應收金額無進一步增加，在2022年至2024財年將需就這些應收帳分別計提撥備20%、10%及5%，並預期將令合景悠活的每股盈利下跌16%、7%及3%。

同時，合景悠活的管理面積在上半年僅由去年底的2.061億平方米，增加800萬平方米至2.142億平方米，鑑於合景悠活對併購的意欲減低，以及第三方合約招標的前景轉差，故大幅下調合景悠活在2022至24財年的總訂約建築面積。加上人工壓力及撥備影響，將合景悠活的2022財年至2024財年每股盈利削16-22%，並將其派息比率由原來30-35%降至20%。

該行指，未來合景悠活的進一步下行風險在於合景泰富的還款能力及高於預期的應收帳撥備。但若取得高於預期的現金回收及合景泰富流動性改善都會是股份上行主要因素。