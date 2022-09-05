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積金評級公司： 8月強積金成員人均虧損5000元

積金評級有限公司發表8月份強積金表現，本月MPF下跌2.16%，單月投資虧損估算約為230億港元（相等於459萬名強積金成員每人平均虧損約5000港元），而今年年初以來強積金累計虧損估算約為1768億港元（相等於每名強積金成員平均累計虧損約3.85萬港元）。

計入強積金供款，8月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為 22.74萬港元，較上月減少約4100港元。強積金總資產在8月底預計約為1.043萬億港元，較上月下跌約190億港元。香港獨立的專業強積金研究機構積金評級指出，強積金在8月份下跌 2.16%（以「積金評級所有基金表現指數」計算），而這也是在 2022 年錄得的第 7 個月度投資虧損。積金評級主席 Francis Chung（叢川普）表示，「美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上的最新講話，對通脹、息口上升及經濟衰退的擔憂依然存在。美國聯儲局已向全球金融市場發出訊息，它將採取積極行動來打擊通脹，這意味著息口將會上升以及全球經濟增長放緩的可能性。代表金融市場面臨的主要風險依然存在，並凸顯分散投資及持續專注於長線投資目標的重要性。」

他續說：「投資市場波動會產生錯位定價的情況，但這種錯位定價也凸顯了強積金成員保持分散投資的必要。所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項。」