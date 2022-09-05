證監會早前接獲投訴，發現包括日發在內的持牌法團，容許內地客戶透過一款名為信管家的客戶自設系統軟件，毋須於香港開設證券帳戶下進行買賣。經調查後，公司在2016年7月至2018年8月期間，進行了310名經客戶自設系統的交易中，估計有逾61%買賣透過信管家執行。

儘管日發聲稱，其依賴經紀自設系統供應商進行審查，惟供應商表示，日發沒有要求對客戶進行任何盡職審查或測試。證監會的調查也發現，存入5名客戶的帳戶內款額，與他們開戶申報的財政狀況不相稱。

日發雖曾在客戶帳戶累積存款超過其申報的資產淨值4至16個月後，電話通知他們，並向其中4人查詢存款的理由，他們也解釋因其投資、業務及所得租金令收入增加所致，公司卻沒有要求提供任何證明文件。

證監會認為，日發沒有及時並持續監察，缺失源於鄧沒有遵守和履行職責，而有關缺失需要向市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，故由2022年9月2日起至2023年5月1日，暫時吊銷其牌照，為期八個月。