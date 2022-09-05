米蘭站（1150）公布，以每股0.115元配售最多約1.47億股，較今日收市價0.13元折讓11.5%，籌資1690萬元，淨額約1650萬元，將用作公司一般營運資金，包括薪金開支約650萬元及租金開支約1000萬元。
是次配售的股份佔公司已發行股本的20%，及擴大後的股本6.67%。公司，配售事項將擴大公司之股東基礎及資本基礎。此外，配售事項之所得款項淨額將增強集團之財務狀況以用於集團之未來發展。
米蘭站早前公布上半年度業績，截至6月30日止6個月收入約1.18億元，按年增加0.5%，惟由於期內股票投資錄得約1700萬元估值虧損，拖累集團轉盈為虧蝕約2420萬元，較此前盈警估計虧損至少1200萬元高逾一倍，2021年同期則賺959萬元，不派中期息。
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