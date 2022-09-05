由於市場憂慮經濟放緩令原油需求減少，國際油價已較6月初跌25%。OPEC+另同意可在原訂10月5日的下次會議舉行前，隨時開會調整產量。油組與盟友在8月同意將9月的每天產量提高10萬桶。這種微不足道的加幅，被視為是油組領袖沙特阿拉伯對美國總統拜登的增產要求敷衍了事。OPEC+的最新聲明表示，決定恢復到8月的產量水平，是因為增產「只針對9月」。

在油組與盟友會議前夕，外電引述3位消息人士指，今次OPEC+會議背景複雜，其中包括如伊朗政府能夠恢復與世界大國間的2015年核協議，伊朗將可原油重返市場，或會刺激石油供應；有報道更指，如果放寬針對伊朗制裁，預計伊朗每天將增加100萬桶的供應或全球需求的1%。

OPEC最大產油國沙特阿拉伯上月曾表示可能會減產，以解決其認為油價下跌過大的問題。不過，實物市場走勢表明，原油供應仍然緊張，許多OPEC 成員國的產量低於目標，而西方新的制裁正在威脅俄羅斯的出口。