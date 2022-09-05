國泰航空（0293）與香港理工大學今日宣布，雙方簽署為期3年的合作協議，合辦國泰全新的綜合見習機師培訓計劃。國泰航空行政總裁鄧健榮表示，公司對香港作為世界首要航空樞紐的長遠發展及未來充滿信心，而全新的綜合培訓課程將會為國泰準機師提供世界一流的指導和培訓。
鄧又表示，期待並歡迎所有參與新培訓課程的見習機師在畢業後，加入國泰航空的團隊。 鄧健榮又再提及此前國泰的招聘計劃，期望在未來 18 至 24 個月內招聘超過 4000 名前線員工，其中包括超過 700 名機師，當中包括400 名將於明年底前完成見習機師培訓計劃而晉升的二副機師， 總結而言，集團期望於 2025 年前培訓逾 1000 名本地見習機師。
為期 55 至 60 個星期的全新綜合機師培訓課程，包括三個階段的培訓：理論、模擬駕駛訓練及飛行訓練。根據新簽署的合作協議，理大會提供為期 150 個工作天的理論課程，其中包括至少 750 小時的教學和考試，內容覆蓋飛行原理、氣象學、機師操作表現、通用導航、航空儀器、無線電導航及航空法律等。順利完成課程後，合格學員將赴海外接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。
首班共 24 名見習機師已於今年 3 月在理大開始綜合課程，預計於 10 月完成理論課程後展開飛行訓練。