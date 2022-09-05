鄧又表示，期待並歡迎所有參與新培訓課程的見習機師在畢業後，加入國泰航空的團隊。 鄧健榮又再提及此前國泰的招聘計劃，期望在未來 18 至 24 個月內招聘超過 4000 名前線員工，其中包括超過 700 名機師，當中包括400 名將於明年底前完成見習機師培訓計劃而晉升的二副機師， 總結而言，集團期望於 2025 年前培訓逾 1000 名本地見習機師。

為期 55 至 60 個星期的全新綜合機師培訓課程，包括三個階段的培訓：理論、模擬駕駛訓練及飛行訓練。根據新簽署的合作協議，理大會提供為期 150 個工作天的理論課程，其中包括至少 750 小時的教學和考試，內容覆蓋飛行原理、氣象學、機師操作表現、通用導航、航空儀器、無線電導航及航空法律等。順利完成課程後，合格學員將赴海外接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。

首班共 24 名見習機師已於今年 3 月在理大開始綜合課程，預計於 10 月完成理論課程後展開飛行訓練。