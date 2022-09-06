個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.91%，折合報325.1元；阿里巴巴（9988）升1.77%，折合報90.07元；美團（3690）升0.19%，折合報173.93元；匯控（0005）升0.46%，折合報48.02元；建行（0939）升0.13%，折合報4.78元。

道期現升0.539%；標期現升0.52%；納期現升0.6%。日股現跌0.07%，韓股現升0.48%，澳股現升0.43%。

VIX指數隔晚升2.04%或0.52點，報25.99點。美2年期10年期債息倒掛，現報21.85基點。

紐油現升2.23%或1.94美元，報88.81美元；布油現跌0.59%或0.56美元，報95.17美元；金價現升0.57%或9.91美元，報1720.31美元；LME 銅期貨隔晚升0.26%或20.5美元，報7653.5美元。美國10年期債息現升0.7%或0.0226厘，報3.212厘。

今日焦點股份可留意：

旭輝（0884）13.4億出售英皇道前成報大廈及停車場地段。

陽光房地產基金（0435）公布業績。

周大福全購佐丹奴（0709）未達標，延至9月13日截止。

國泰（0293）理大拓機師培訓計劃，擬3年內培訓1000名本地見習機師。

消費券效應香港科技探索（1137）旗下HKTVmall上月訂單總額升至7.2億，創歷史次高。

米蘭站（1150）折讓11.5%配售1.47億股，籌1650萬元交租出糧。

廣汽（2238）8月銷量增78%。

貝殼（2423）：第二季國企內房銷售比例升至37% 。

碧瑤綠色（1397）：固體廢物收費計劃影響正面，私企ESG以增值服務為主。

騰訊（0700）旗下遊戲：中秋假期前後，未成年人限玩4小時。

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