moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR升11點 夜期低水11點 美期升亞股個別發展

美股休市，港股ADR升11點或0.06%，報19193點，即月恒指夜期升65點，報19215點，夜期低水11點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.91%，折合報325.1元；阿里巴巴（9988）升1.77%，折合報90.07元；美團（3690）升0.19%，折合報173.93元；匯控（0005）升0.46%，折合報48.02元；建行（0939）升0.13%，折合報4.78元。

道期現升0.539%；標期現升0.52%；納期現升0.6%。日股現跌0.07%，韓股現升0.48%，澳股現升0.43%。

VIX指數隔晚升2.04%或0.52點，報25.99點。美2年期10年期債息倒掛，現報21.85基點。

紐油現升2.23%或1.94美元，報88.81美元；布油現跌0.59%或0.56美元，報95.17美元；金價現升0.57%或9.91美元，報1720.31美元；LME 銅期貨隔晚升0.26%或20.5美元，報7653.5美元。美國10年期債息現升0.7%或0.0226厘，報3.212厘。

今日焦點股份可留意：

旭輝（0884）13.4億出售英皇道前成報大廈及停車場地段。

陽光房地產基金（0435）公布業績。

周大福全購佐丹奴（0709）未達標，延至9月13日截止。

國泰（0293）理大拓機師培訓計劃，擬3年內培訓1000名本地見習機師。

消費券效應香港科技探索（1137）旗下HKTVmall上月訂單總額升至7.2億，創歷史次高。

米蘭站（1150）折讓11.5%配售1.47億股，籌1650萬元交租出糧。

廣汽（2238）8月銷量增78%。

貝殼（2423）：第二季國企內房銷售比例升至37% 。

碧瑤綠色（1397）：固體廢物收費計劃影響正面，私企ESG以增值服務為主。

騰訊（0700）旗下遊戲：中秋假期前後，未成年人限玩4小時。

 

其他報道

旭輝13.4億出售英皇道前成報大廈及停車場地段

美股假期休市 歐股向下 OPEC+減產 布油升2.9%