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恒指高開36點 科指升0.43% 米蘭站升14% 中海油跌4%

恒指今早高開36點或0.19%，報19261點，大市成交金額10億元；國指今早高開5點或0.09%，報6583點。恒生科技指數開市報4081點，升0.43%。

藍籌46隻升，15隻下跌，12隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.24%，報14.04元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌4.1%，報10.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，6隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報198.5元，升1.53%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報24.5元，跌1.01%。

恒指續低於10天線(19687.06點)。科指續低於10天線(4184.02點)。

招證（6099）遭中證監罰款3150萬元。開市報7.37元，升0.14%。

旭輝（0884）13.4億出售英皇道前成報大廈及停車場地段。開市報2元，升1.52%。

陽光房地產基金（0435）公布業績。無成交，報3.64元。

周大福全購佐丹奴（0709）未達標，延至9月13日截止。開市報1.82元，跌2.15%。

國泰（0293）理大拓機師培訓計劃，擬3年內培訓1000名本地見習機師。開市報8.24元，無升跌。

消費券效應香港科技探索（1137）旗下HKTVmall上月訂單總額升至7.2億，創歷史次高。開市報6.1元，升1.84%。

米蘭站（1150）折讓11.5%配售1.47億股，籌1650萬元交租出糧。開市報0.149元，升14.62%。

廣汽（2238）8月銷量增78%。開市報6.68元，升0.45%。

貝殼（2423）：第二季國企內房銷售比例升至37% 。開市報43.5元，跌0.91%。

碧瑤綠色（1397）：固體廢物收費計劃影響正面，私企ESG以增值服務為主。無成交，報0.51元。

騰訊（0700）旗下遊戲：中秋假期前後，未成年人限玩4小時。開市報319元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括摩比發展（0947）低見0.211元，開市報0.211元，跌6.64%。

3隻股份創52周低，包括海通國際（0665）低見0.84元，開市報0.84元，無升跌；協鑫新能源（0451）低見0.072元，開市報0.072元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，米蘭站（1150）開市報0.149元，升14.62%；時代集團（1023）開市報0.48元，升14.29%；香港航天科技（1725）開市報17.98元，升10.99%；聯康生物（0690）開市報0.097元，升7.78%；新東方在線（1797）開市報30.7元，升7.34%；三葉草生物（2197）開市報2.94元，升5.76%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.17元，升4.94%；美東汽車（1268）開市報15.84元，升4.9%；中國心連心化肥（1866）開市報4.45元，升3.49%；高偉電子（1415）開市報16.4元，升3.4%；諾亞控股（6686）開市報241元，升3.34%。

下跌異動股，包括，莊士機構（0367）開市報0.85元，跌18.27%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.211元，開市報0.211元，跌6.64%；中海油（0883）開市報10.3元，跌4.1%；中國移動（0941）開市報50元，跌3.75%；寶尊電商（9991）開市報21.45元，跌2.28%；佐丹奴（0709）開市報1.82元，跌2.15%；心動公司（2400）開市報19.2元，跌2.04%；華潤燃氣（1193）開市報29.1元，跌2.02%。

 

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