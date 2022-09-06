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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日升至1.929%

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升1.91點子至1.92946%，是2020年3月31日後最高，當日報2.05012%。

港元現報7.8489元升值3點子，曾貶值最多1點子，報7.8493元，亦曾升值最多5點子，報7.8487元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.79點子至1.10107%；1星期HIBOR升3.23點子至1.38958%；2星期HIBOR跌0.21點子至1.51566%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.37點子至2.74595%；6個月期HIBOR升0.73點子至3.40625%；12個月期HIBOR升0.61點子至3.79685%。

美元指數現報109.527貶值0.007點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報2.65571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7263%，連續2日收窄，利差是2022年8月31日後最高，當日差距為-0.688%

對上一次連續2日收窄，是2022年8月05日，當日利差報-0.9079%。

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