恒指今早高開36點，高位升132點，低位跌118點，半日高低波幅250點。外圍市場走勢各異，美期升，亞股個別發展。人行昨日出手阻人民幣貶值幅度，今早離岸價未見貶穿昨日最弱的6.9551，美匯指數於110點前受阻。OPEC+減產，油價上升。
恒指半日跌80點或0.42%，報19144點，大市成交金額449億元；國指跌45點或0.69%，報6531點。恒生科技指數收報4032點，跌0.78%。
藍籌股成交金額150.68億元，佔大市成交33.55%；科指成份股成交金額69.28億元，佔大市成交15.42%；國指成份股成交金額131.43億元，佔大市成交29.27%。
藍籌28隻升，38隻下跌，7隻無升跌。碧桂園（2007）升7.91%，收報2.32元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌4.84%，收報10.22元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報13.82元，升3.13%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.24元，跌4.29%。
恒指續低於10天線(19675.37點)。科指續低於10天線(4179.1點)。
北水南下合計淨流入11.07億元，較上日減少61.63%，連續第2日流入，累計流入39.91億元。南水北上合計淨流入6.64億元人民幣，終止連續3日流出。
李寧（2331）廣東道設首家旗艦店，月租200萬。收報66.85元，跌0.74%。
招證（6099）遭中證監罰款3150萬元。收報7.37元，升0.14%。
旭輝（0884）13.4億出售英皇道前成報大廈及停車場地段。收報2.06元，升4.57%。
陽光房地產基金（0435）公布業績。收報3.64元，無升跌。
周大福全購佐丹奴（0709）未達標，延至9月13日截止。收報1.87元，升0.54%。
國泰（0293）理大拓機師培訓計劃，擬3年內培訓1000名本地見習機師。收報8.23元，跌0.12%。
消費券效應香港科技探索（1137）旗下HKTVmall上月訂單總額升至7.2億，創歷史次高。收報5.8元，跌3.17%。
米蘭站（1150）折讓11.5%配售1.47億股，籌1650萬元交租出糧。收報0.25元，升92.31%。米蘭站曾升最多123.08%，是2020年7月16日後最大升幅，當日升幅為171.43%。
廣汽（2238）8月銷量增78%。收報6.66元，升0.15%。
貝殼（2423）：第二季國企內房銷售比例升至37% 。收報44元，升0.23%。
碧瑤綠色（1397）：固體廢物收費計劃影響正面，私企ESG以增值服務為主。收報0.51元，無升跌。
騰訊（0700）旗下遊戲：中秋假期前後，未成年人限玩4小時。收報312.4元，跌2.07%。
破頂股包括，兗煤（1171）創上市新高，見36.5元，收報35.8元，升0.99%；越秀地產（0123）創52周高，見10.46元，收報10.44元，升4.71%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.74元，收報5.68元，升2.34%；中國財險（2328）創52周高，見8.83元，收報8.8元，升0.92%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌。
25隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見1.5元，收報1.77元，跌8.29%；小鵬汽車（9868）低見63.45元，收報63.75元，跌0.39%；和鉑醫藥（2142）低見2.47元，收報2.51元，跌5.28%；德琪醫藥（6996）低見3.52元，收報3.61元，跌0.82%；雲頂新耀（1952）低見10.46元，收報10.92元，升1.3%；嘉和生物（6998）低見2.51元，收報2.53元，跌8.99%；騰盛博藥（2137）低見6.66元，收報6.79元，跌6.34%；鷹瞳科技（2251）低見12.56元，收報12.88元，跌2.42%；摩比發展（0947）低見0.211元，收報0.223元，跌1.33%；小鵬（9868）低見63.45元，收報63.75元，跌0.39%。
42隻股份創52周低，其中十隻包括，新濠國際發展（0200）低見4.69元，收報4.7元，跌2.29%；信德（0242）低見1.25元，收報1.26元，無升跌；東風集團股份（0489）低見4.84元，收報4.84元，跌0.21%；中裕燃氣（3633）低見6.04元，收報6.11元，跌0.33%；粵海投資（0270）低見6.96元，收報6.96元，跌0.57%；醫思醫療（2138）低見5.08元，收報5.1元，跌1.54%；普華和順（1358）低見0.73元，收報0.74元，跌2.63%；赤子城科技（9911）低見2.01元，收報2.04元，跌0.97%；世界華文媒體（0685）低見0.242元，收報0.242元，跌6.92%；東方（0018）低見0.61元，收報0.62元，升1.64%。
異動股
上升異動股，包括，米蘭站（1150）收報0.25元，升92.31%；快狗打車（2246）收報7.83元，升33.85%；利寶閣（1869）收報0.325元，升18.18%；新東方在線（1797）收報33.35元，升16.61%；天譽（0059）收報0.055元，升14.58%；時代集團（1023）收報0.48元，升14.29%；歐化（1711）收報0.211元，升12.83%；上置集團（1207）收報0.027元，升12.5%；龍光地產（3380）收報0.73元，升8.96%；碧桂園（2007）收報2.32元，升7.91%。
下跌異動股，包括，莊士機構（0367）收報0.83元，跌20.19%；復星旅遊文化（1992）見52周低8.12元，收報8.22元，跌18.45%；鴻福堂（1446）見52周低0.26元，收報0.26元，跌17.46%；中國環保科技（0646）收報0.49元，跌15.52%；帝國科技（0776）收報13.18元，跌12.48%；太陽娛樂（8082）收報0.045元，跌11.76%；香港航天科技（1725）收報14.32元，跌11.6%；中國互聯網投資（0810）收報6.55元，跌11.49%；東建國際（0329）收報2.77元，跌10.65%；中泛控股（0715）收報0.042元，跌10.64%；潤邁德醫療（2297）創上市新低，見3.01元，收報3.25元，跌10.22%。
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