恒指今早高開36點，高位升132點，低位跌118點，半日高低波幅250點。外圍市場走勢各異，美期升，亞股個別發展。人行昨日出手阻人民幣貶值幅度，今早離岸價未見貶穿昨日最弱的6.9551，美匯指數於110點前受阻。OPEC+減產，油價上升。