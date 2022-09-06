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恒指收市跌22點 連跌4日 成交兩周最少 碧服升9.7% 中海油跌5.7%

美股隔晚休市，美期升近0.7%，歐股升，亞股個別發展，OPEC+雖減產，但市場憂慮內地封城影響，油價升幅受限。恒指午後變動不大，今早高開36點，高位升132點，低位跌118點，全日維持高低波幅250點。恒指連跌4日，累計跌751.66點，對上一次連跌4日是7月14日。

恒指收市跌22點或0.12%，報19202點，大市成交金額822億元，較上日減少16.48%，是8月19日821.66億元成交後最少。國指跌21點或0.33%，報6555點。恒生科技指數收報4066點，升0.07%。

藍籌股成交金額341.05億元，佔大市成交41.49%；科指成份股成交金額163.71億元，佔大市成交19.91%；國指成份股成交金額293.2億元，佔大市成交35.66%。

藍籌35隻升，33隻下跌，5隻無升跌。碧桂園服務（6098）升9.75%，收報15.08元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌5.77%，收報10.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報22.6元，升4.63%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.31元，跌2.71%。

恒指續低於10天線(19681.16點)。科指續低於10天線(4182.57點)。

北水南下合計淨流入8.88億元，較上日減少69.2%，連續第2日流入，累計流入37.73億元。南水北上合計淨流出38.99億元人民幣，較上日減少48.8%，連續第4日流出，累計流出161.39億元。

李寧（2331）廣東道設首家旗艦店，月租200萬。收報67.1元，跌0.37%。

招證（6099）遭中證監罰款3150萬元。收報7.38元，升0.27%。

旭輝（0884）13.4億出售英皇道前成報大廈及停車場地段。收報2.08元，升5.58%。

陽光房地產基金（0435）公布業績。收報3.63元，跌0.27%。

周大福全購佐丹奴（0709）未達標，延至9月13日截止。收報1.85元，跌0.54%。

國泰（0293）理大拓機師培訓計劃，擬3年內培訓1000名本地見習機師。收報8.26元，升0.24%。

消費券效應香港科技探索（1137）旗下HKTVmall上月訂單總額升至7.2億，創歷史次高。收報5.74元，跌4.17%。

米蘭站（1150）折讓11.5%配售1.47億股，籌1650萬元交租出糧。收報0.245元，升88.46%。

廣汽（2238）8月銷量增78%。收報6.73元，升1.2%。

貝殼（2423）：第二季國企內房銷售比例升至37% 。收報44.35元，升1.03%。

碧瑤綠色（1397）：固體廢物收費計劃影響正面，私企ESG以增值服務為主。收報0.51元，無升跌。

騰訊（0700）旗下遊戲：中秋假期前後，未成年人限玩4小時。收報314.2元，跌1.5%。

破頂股表現

破頂股包括，兗煤（1171）創上市新高，見36.5元，收報35.45元，無升跌；越秀地產（0123）創52周高，見10.5元，收報10.4元，升4.31%；新東方在線（1797）創52周高，見37.6元，收報37.6元，升31.47%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.75元，收報5.74元，升3.42%；中國財險（2328）創52周高，見8.84元，收報8.78元，升0.69%；中遠海能（1138）創52周高，見7.23元，收報7.12元，升4.09%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升0.86%。

破底股方面

32隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.8元，收報2.82元，跌2.76%；康橋悅（2205）低見1.4元，收報1.4元，跌27.46%；京城佳業（2210）低見3.98元，收報3.98元，跌1.24%；小鵬汽車（9868）低見63.45元，收報64.85元，升1.33%；維亞生物（1873）低見1.65元，收報1.66元，跌1.19%；和鉑醫藥（2142）低見2.47元，收報2.5元，跌5.66%；德琪醫藥（6996）低見3.52元，收報3.64元，無升跌；雲頂新耀（1952）低見10.46元，收報10.94元，升1.48%；嘉和生物（6998）低見2.44元，收報2.48元，跌10.79%；騰盛博藥（2137）低見6.57元，收報6.63元，跌8.55%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見1.41元，收報1.42元，跌4.7%；新濠國際發展（0200）低見4.69元，收報4.78元，跌0.62%；信德（0242）低見1.25元，收報1.26元，無升跌；東風集團股份（0489）低見4.84元，收報4.88元，升0.62%；中裕燃氣（3633）低見6.03元，收報6.04元，跌1.47%；粵海投資（0270）低見6.96元，收報6.96元，跌0.57%；復旦張江（1349）低見2.84元，收報2.85元，跌0.35%；醫思醫療（2138）低見5.08元，收報5.26元，升1.54%；普華和順（1358）低見0.7元，收報0.76元，無升跌；赤子城科技（9911）低見2.01元，收報2.03元，跌1.46%。

異動股

上升異動股，包括，米蘭站（1150）收報0.245元，升88.46%；新東方在線（1797）創52周高，見37.6元，收報37.6元，升31.47%；快狗打車（2246）收報7.23元，升23.59%；萬華媒體（0426）見52周低0.11元，收報0.15元，升17.19%；世茂服務（0873）收報2.18元，升15.96%；恒盛地產（0845）收報0.17元，升15.65%；湖州燃氣（6661）收報5.27元，升14.57%；時代集團（1023）收報0.48元，升14.29%；天立教育（1773）收報1.29元，升13.16%。

下跌異動股，包括，東建國際（0329）見52周低2.13元，收報2.19元，跌29.35%；WAC（8619）創上市新低，見0.042元，收報0.043元，跌28.33%；康橋悅（2205）創上市新低，見1.4元，收報1.4元，跌27.46%；莊士機構（0367）收報0.82元，跌21.15%；復星旅遊文化（1992）見52周低7.65元，收報8元，跌20.63%；香港航天科技（1725）收報12.92元，跌20.25%；潤邁德醫療（2297）創上市新低，見3元，收報3.06元，跌15.47%；中國互聯網投資（0810）收報6.34元，跌14.32%；太陽娛樂（8082）收報0.045元，跌11.76%；揚科集團（1460）創上市新低，見0.151元，收報0.151元，跌11.18%；嘉和生物（6998）創上市新低，見2.44元，收報2.48元，跌10.79%。

 