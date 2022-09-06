美股隔晚休市，美期升近0.7%，歐股升，亞股個別發展，OPEC+雖減產，但市場憂慮內地封城影響，油價升幅受限。恒指午後變動不大，今早高開36點，高位升132點，低位跌118點，全日維持高低波幅250點。恒指連跌4日，累計跌751.66點，對上一次連跌4日是7月14日。