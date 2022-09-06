截至6月底，陽光房地產基金零售物業組合的整體租用率為94.5%，而去年則為96.5%。相關年度續租租金負增長為5.0%。

寫字樓物業組合的整體租用率於6月30日為94.8%，去年同期為92.4%，相關年度續租租金負增長為5.5%。

整體物業組合於2022年6月30日的平均租用率為94.7%，去年同期為93.7%，寫字樓及零售物業組合分別錄得82%及77%的高續租率（2020/21年財政年度：53%及67%）。兩者相對的平均現行租金於2022年6月30日為每平方呎35.1元及每平方呎67.6元，較去年分別下降4.4%及4.0%。

於2022/23年財政年度，分別佔寫字樓及零售可出租面積約36.8%及45.7%的租約將會到期。管理人希望可維持滿意的續租率，以及減低租金寬免的安排。然而，續租租金負增長可能仍會出現。

公司展望，由於主要經濟體的政策制定者以進取的貨幣緊縮政策抗衡通貨膨脹，全球經濟會否放緩甚或衰退將成為短期內的主要憂慮。更甚者，由於供應方面的限制加上地緣政治衝突，能源及商品價格或會持續上漲，可能將全球帶進滯脹的局面。

本地零售方面，雖然社區購物商場的租賃需求趨於穩定，租戶卻普遍變得更為謹慎，尤其就業務擴充而言。陽光房地產基金零售物業正目睹行業組合的轉變，其中餐飲食肆以及雜貨店舖更為願意續租或承租新店舖。

寫字樓而言，市況似乎仍然對業主不利。在高空置率、大量新增寫字樓供應、跨國企業需求呆滯以及國內公司尚未恢復其較為進取的擴充模式等綜合因素影響下，租金表現將受限制。此外，在商業數碼化及持續在家工作安排的背景下，金融機構未來或會減少對工作空間的需求。

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