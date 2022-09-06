旭輝控股（0884）收市後公布8月份未經審核營運數據，集團合同銷售（連合營企業及聯營公司）金額約為150.6億元（人民幣，下同），按年急挫24.8%；合同銷售面積按年縮10.3%至101萬平方米，合同銷售均價按年跌16%至約1.58萬元。
總計今年首八個月，累計合同銷售金額約為943億元，按年大減46.7%；合同銷售面積按年少37.7%至約629萬平方米，合同銷售均價按年跌11.2%至1.59萬元。
建業地產（0832）亦公布同類數據，集團8月份取得物業合同銷售額17.35億元，按年急跌67%；合同銷售建築面積26.6萬平方米，按年縮63.7%；每平方米平均銷售價格為6,532元，按年跌9.1%。
總計今年首八個月，集團已取得物業合同銷售總額人民幣178.9億元，按年少53.7%；總合同銷售建築面積250.5萬平方米，按年大跌50.8%；每平方米平均銷售價格為人民幣7,143元，按年跌5.9%。
旭輝逆市升5.6%，收報2.08元；建業地產跌3.4%，收報0.425元。
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