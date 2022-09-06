網購轉運服務商Buyandship公布，推出新功能「Buyaholic」，由超過100萬位Buyandship跨境購物用家所建立的社群 ，消費者可以直接在Buyandship的應用程式，訪問商家頁面或在應用程式下單代購，實現「內容至可購買」的業務模式。
Buyandship表示，自7月12日推出功能後，已累積超過7000個帖子，即每10分鐘就有1個新帖子發布，商品連結的點擊率達到130,000次，亦代表每分鐘有2個用戶點擊連結前往商家頁面。Buyaholic目前已開放予香港用戶使用，料於下季在台灣及澳門推出。
Buyandship最新的用戶調查顯示，即使支付跨境物流費用後，海外購物平均仍可節省30.7%，同時有32.8%的產品 無法在港購買。該企又指，在社群效應驅動下，Buyandship網頁月瀏覽量高達800萬次，月活躍用戶（MAU）更超出90萬戶，核心業務亦於第一季錄得按年70%的增長。
其他報道
陽光房地產基金全年少賺1.7% 息25仙 續租租金或續負增長
巴菲特沽錯比亞迪？恒大前「軍師」任澤平：新能源是未來最有希望的行業
恒指收市跌22點 連跌4日 成交兩周最少 碧服升9.7% 中海油跌5.7%