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Buyandship月活躍用戶超90萬 新功能「Buyaholic」已逾7000個帖子

網購轉運服務商Buyandship公布，推出新功能「Buyaholic」，由超過100萬位Buyandship跨境購物用家所建立的社群 ，消費者可以直接在Buyandship的應用程式，訪問商家頁面或在應用程式下單代購，實現「內容至可購買」的業務模式。

Buyandship表示，自7月12日推出功能後，已累積超過7000個帖子，即每10分鐘就有1個新帖子發布，商品連結的點擊率達到130,000次，亦代表每分鐘有2個用戶點擊連結前往商家頁面。Buyaholic目前已開放予香港用戶使用，料於下季在台灣及澳門推出。

Buyandship最新的用戶調查顯示，即使支付跨境物流費用後，海外購物平均仍可節省30.7%，同時有32.8%的產品 無法在港購買。該企又指，在社群效應驅動下，Buyandship網頁月瀏覽量高達800萬次，月活躍用戶（MAU）更超出90萬戶，核心業務亦於第一季錄得按年70%的增長。

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