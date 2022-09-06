Buyandship表示，自7月12日推出功能後，已累積超過7000個帖子，即每10分鐘就有1個新帖子發布，商品連結的點擊率達到130,000次，亦代表每分鐘有2個用戶點擊連結前往商家頁面。Buyaholic目前已開放予香港用戶使用，料於下季在台灣及澳門推出。

Buyandship最新的用戶調查顯示，即使支付跨境物流費用後，海外購物平均仍可節省30.7%，同時有32.8%的產品 無法在港購買。該企又指，在社群效應驅動下，Buyandship網頁月瀏覽量高達800萬次，月活躍用戶（MAU）更超出90萬戶，核心業務亦於第一季錄得按年70%的增長。

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