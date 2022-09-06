展覽現場將舉辦一系列活動，包括廚藝示範、品酒活動及頒獎典禮等，表揚餐飲專才的成就，讓業界建立更緊密的聯繫。另外，亞洲零售大會暨博覽會將展示最新的餐飲和酒店的零售技術和解決方案，包括配備3D鏡頭的機器人、人工智能聊天機器人、銷售點系統和互聯網零售科技等合共2,000多款展品。買家可選購最合適的產品及解決方案，提高運營績效和客戶滿意度。

Informa Markets香港、新加坡餐飲及款待業項目總監 Janice Lee表示，發展業務的關鍵在於良好的營商網絡，即使科技能讓人們在線上聯繫，但仍無法完全取代真實會面交流的效果和價值。作為今年香港最精彩的餐飲及零售貿易展，很榮幸為業界搭建橋樑，重啟商機，期待見證所有實體展覽的回歸。

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