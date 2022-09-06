餐飲商貿平台「香港餐飲展X亞洲高端食品展」、亞洲天然及有機博覽以及亞洲零售論壇暨博覽會由9月6日至8日於會展舉行，聚集逾10,000名來自酒店、餐廳、俱樂部、酒吧和咖啡廳的東主、廚師和酒店管理層等買家，促進交流並啟發業內新知。同時，展覽亦帶來300多個來自丹麥、韓國、美國等地的餐飲品牌，以及6,000多個展品，展示中西飲食文化的融合，以及香港獨特的餐飲風貌。
展覽現場將舉辦一系列活動，包括廚藝示範、品酒活動及頒獎典禮等，表揚餐飲專才的成就，讓業界建立更緊密的聯繫。另外，亞洲零售大會暨博覽會將展示最新的餐飲和酒店的零售技術和解決方案，包括配備3D鏡頭的機器人、人工智能聊天機器人、銷售點系統和互聯網零售科技等合共2,000多款展品。買家可選購最合適的產品及解決方案，提高運營績效和客戶滿意度。
Informa Markets香港、新加坡餐飲及款待業項目總監 Janice Lee表示，發展業務的關鍵在於良好的營商網絡，即使科技能讓人們在線上聯繫，但仍無法完全取代真實會面交流的效果和價值。作為今年香港最精彩的餐飲及零售貿易展，很榮幸為業界搭建橋樑，重啟商機，期待見證所有實體展覽的回歸。
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