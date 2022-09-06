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【久利生專欄】通關前的最後禮物

作為超級聯繫人，香港的外防檢疫政策似乎將在尾季前出現突破，當局對商界此前的勸說突然從善如流，通關取態由鷹轉鴿，甚至提出逆向隔離的建議。有意見認為，是反映香港以至內地經濟進一步受壓，無論質或量都急需更多國際活力及外資參與，筆者對此說法並無異議。但要知道高度清零非清零，預先隔離只是繞過內地既定政策的離岸特別安排（有點像互聯互通），要如何執行是好？

像11月「國際金融領袖投資峰會」，當局據報提出對與會者安排免檢疫的想法，但有部分獲邀人士因避嫌而選擇不領情，表明Thanks, but no thanks。說實話，以往大行的年會sideshow，安排banker入馬場、過大海（今年可觀賞F1賽車?)可說是指定動作。如今若仍需7天醫學監察、又不能自由social活動，對最識計算的金融人才來說，當然有一定discount。

與其話全球在搶奪人才，毋寧說人才也在挽留一個地方。號稱「中國最準分析師」將在港開設首個辦事處，協助為富裕投資者提供離岸資產配置策略，看解釋「這將是最大的市場之一，特別是對中國富人。目前70%至80%的錢在房地產。有太多現金等著被投資。」彷彿預告著通關後的未來，即跨境金融服務業生態風向又轉，配套亦然。

投行內外，不少金融服務業都碎片化，並逐步實現future of work。近兩年不少本地銀行家、經濟師等大名label，自立門戶或獨立發展，兌現專業服務去中心化，成立或轉投對沖基金、家族辦公室、boutique私銀、財富管理、UHNW、另類投資等不同環節，均虛位以待，為協助跨境富人重新配置海外資產這門生意而推陳出新，在疫情後化繁為簡，例如混合式辦公空間的起飛等。

本欄認為，儘管前面變數仍多，但趁日圓破位及日本開關，香港至少也得來個東涌日和，什麼金融論壇投資峰會名牌首展不如便就地在機場/東涌/迪士尼/大嶼山閉環舉行。既可輕鬆取道大橋往澳門休閒盡興，又能正經走訪粵港澳大灣區內地城市考察。反正香港如果要定位為「機場城市」並作多元化發展，這也不失為航空樞紐的一次宣傳機會。

如此一來，也可killing two stones with one bird。藉機再向外說好所謂香港故事，「展現國家《十四五規劃綱要》的藍圖，繼續鞏固及提升優勢產業，包括國際的金融、航運及商貿中心等發展領域」；配合航天城、三跑系統及周邊配套，又能突出「機場CBD」的跨境財富管理功能，和支援大灣區業務等服務 - 假如留下來或新到埗的expat，還是要套戥一點與前海橫琴的差異化服務。

正所謂躺平不可能躺贏，當前本港樓市繼續回軟，考驗業主的持貨意願（加P前未考驗持貨能力？）及發展商的銷售策略，若參考高盛早前所發表報告的講法，地產商售樓以外的投資價值將取決於潛在重組動作，包括透過分拆投資物業（IP，investment property)以釋放價值；又或者與大灣區的融合來的較預期快，提升發展商的growth profile。

看好地產股的downside risk，除進一步有樓市辣招及加息來得比預期更早更快等外在因素，便要數到繼續無了期的封關或邊境限制。否則，發展商若有投資物業盈利維持高速增長，支持往後的加派息空間，待樓市有朝一日好轉，帶頭re-rate也絕非不可能之事。當然，這只是高盛的樂觀預測。

但這或許就解釋得到，新世界發展一方面宣稱內房有望見底，並且計劃每年斥百億投資，背後可能是旗下商場通往內地的資產回報升值大計；另一方面是透過近作K11 ATELIER作為航天城內重點綜合式發展項目，示範致力推動「機場城市」為金融、旅遊及專業服務擔當獨特角色。後者商業定位或與眾不同，但戰略價值理應較高。

回想兩年多以來疫情起落，東涌及機場一帶酒店，由迎合staycation 本地遊市場需求，到滿足防疫隔離的政策剛性需要，不斷轉型再轉型。如今對內通關在望，近月來本地商界對機場建築群更加顯關懷，因為離岸金融服務需求及跨境商業模式終於要「見真人」，新型寫字樓也要突出其演變。

然而somehow廿年來整個大嶼山（包括航天城）卻久未有甲級辦公大樓，後市似乎仍要觀察11 SKIES 落成再等租戶進駐，蓄勢多時的「機場城市」如何為各行業帶來機會，甚至為本地經濟復甦和長遠發展帶來re-rate可能。這份通關前的最後禮物，應該還有很多人想要飛去捧場吧，是不是？

久利生

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