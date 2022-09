像11月「國際金融領袖投資峰會」,當局據報提出對與會者安排免檢疫的想法,但有部分獲邀人士因避嫌而選擇不領情,表明Thanks, but no thanks。說實話,以往大行的年會sideshow,安排banker入馬場、過大海(今年可觀賞F1賽車?)可說是指定動作。如今若仍需7天醫學監察、又不能自由social活動,對最識計算的金融人才來說,當然有一定discount。

與其話全球在搶奪人才,毋寧說人才也在挽留一個地方。號稱「中國最準分析師」將在港開設首個辦事處,協助為富裕投資者提供離岸資產配置策略,看解釋「這將是最大的市場之一,特別是對中國富人。目前70%至80%的錢在房地產。有太多現金等著被投資。」彷彿預告著通關後的未來,即跨境金融服務業生態風向又轉,配套亦然。

投行內外,不少金融服務業都碎片化,並逐步實現future of work。近兩年不少本地銀行家、經濟師等大名label,自立門戶或獨立發展,兌現專業服務去中心化,成立或轉投對沖基金、家族辦公室、boutique私銀、財富管理、UHNW、另類投資等不同環節,均虛位以待,為協助跨境富人重新配置海外資產這門生意而推陳出新,在疫情後化繁為簡,例如混合式辦公空間的起飛等。

本欄認為,儘管前面變數仍多,但趁日圓破位及日本開關,香港至少也得來個東涌日和,什麼金融論壇投資峰會名牌首展不如便就地在機場/東涌/迪士尼/大嶼山閉環舉行。既可輕鬆取道大橋往澳門休閒盡興,又能正經走訪粵港澳大灣區內地城市考察。反正香港如果要定位為「機場城市」並作多元化發展,這也不失為航空樞紐的一次宣傳機會。

如此一來,也可killing two stones with one bird。藉機再向外說好所謂香港故事,「展現國家《十四五規劃綱要》的藍圖,繼續鞏固及提升優勢產業,包括國際的金融、航運及商貿中心等發展領域」;配合航天城、三跑系統及周邊配套,又能突出「機場CBD」的跨境財富管理功能,和支援大灣區業務等服務 - 假如留下來或新到埗的expat,還是要套戥一點與前海橫琴的差異化服務。

正所謂躺平不可能躺贏,當前本港樓市繼續回軟,考驗業主的持貨意願(加P前未考驗持貨能力?)及發展商的銷售策略,若參考高盛早前所發表報告的講法,地產商售樓以外的投資價值將取決於潛在重組動作,包括透過分拆投資物業(IP,investment property)以釋放價值;又或者與大灣區的融合來的較預期快,提升發展商的growth profile。

看好地產股的downside risk,除進一步有樓市辣招及加息來得比預期更早更快等外在因素,便要數到繼續無了期的封關或邊境限制。否則,發展商若有投資物業盈利維持高速增長,支持往後的加派息空間,待樓市有朝一日好轉,帶頭re-rate也絕非不可能之事。當然,這只是高盛的樂觀預測。

但這或許就解釋得到,新世界發展一方面宣稱內房有望見底,並且計劃每年斥百億投資,背後可能是旗下商場通往內地的資產回報升值大計;另一方面是透過近作K11 ATELIER作為航天城內重點綜合式發展項目,示範致力推動「機場城市」為金融、旅遊及專業服務擔當獨特角色。後者商業定位或與眾不同,但戰略價值理應較高。

回想兩年多以來疫情起落,東涌及機場一帶酒店,由迎合staycation 本地遊市場需求,到滿足防疫隔離的政策剛性需要,不斷轉型再轉型。如今對內通關在望,近月來本地商界對機場建築群更加顯關懷,因為離岸金融服務需求及跨境商業模式終於要「見真人」,新型寫字樓也要突出其演變。

然而somehow廿年來整個大嶼山(包括航天城)卻久未有甲級辦公大樓,後市似乎仍要觀察11 SKIES 落成再等租戶進駐,蓄勢多時的「機場城市」如何為各行業帶來機會,甚至為本地經濟復甦和長遠發展帶來re-rate可能。這份通關前的最後禮物,應該還有很多人想要飛去捧場吧,是不是?

久利生

