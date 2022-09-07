美國ISM服務業指數升至四個月高點，商業活動和新訂單增加，通脹壓力繼續緩和，但與此同時市場認為聯儲局面對四十年來最熱的通脹將保持鷹派立場，美債息應聲大漲，5年、10年、30年期債息均升逾15基點，美2年期10年期債息倒掛則進一步收窄，曾低見15.279基點，是7月29日後最窄。美元上升，兌日圓升值至143.07，今晨進一步升值至143.55日圓，是1998年8月28日144.25日圓後最強。美國SEC告誡美國會計師慎接中概股公司為客戶，隔夜中概股大跌。中國防疫封控範圍擴大令市場避險情緒升溫，布油跌3%。美股連跌兩日，二大指數齊見7月18日後收市新低，道指同時見7月18日後新低，兩日累跌511.12點。