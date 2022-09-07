美國ISM服務業指數升至四個月高點，商業活動和新訂單增加，通脹壓力繼續緩和，但與此同時市場認為聯儲局面對四十年來最熱的通脹將保持鷹派立場，美債息應聲大漲，5年、10年、30年期債息均升逾15基點，美2年期10年期債息倒掛則進一步收窄，曾低見15.279基點，是7月29日後最窄。美元上升，兌日圓升值至143.07，今晨進一步升值至143.55日圓，是1998年8月28日144.25日圓後最強。美國SEC告誡美國會計師慎接中概股公司為客戶，隔夜中概股大跌。中國防疫封控範圍擴大令市場避險情緒升溫，布油跌3%。美股連跌兩日，二大指數齊見7月18日後收市新低，道指同時見7月18日後新低，兩日累跌511.12點。
道瓊斯工業平均指數收跌173點，跌幅0.56%，報31145點。標普500指數收跌16點，跌幅0.41%，報3908點。納斯達克綜合指數收跌85點，或0.74%，報11544點。
3M跌4.15%，報116.6美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累33點，而聯合健康升0.26%，報517.68元，貢獻道指8點。
科技股方面，蘋果收市報154.53元，跌0.82%，谷歌母公司Alphabet收市報106.81元，跌0.96%，亞馬遜收市報126.11元，跌1.09%，Facebook收市報158.54元，跌1.11%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報414點。德國DAX指數收漲0.87%，報12871點；法國CAC 40指數漲0.19%，報6104點；英國富時100指數收漲0.18%，報7300點。