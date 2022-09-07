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港股ADR跌269點 夜期低水260點 美期亞股跌 蔚來業績

美股向下，港股ADR跌269點或1.42%，報18932點，即月恒指夜期跌194點，報18943點，夜期低水260點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.89%，折合報308.27元；阿里巴巴（9988）跌1.43%，折合報86.79元；美團（3690）跌2.1%，折合報169.76元；匯控（0005）跌1.04%，折合報48.29元；建行（0939）跌1.26%，折合報4.69元。

道期現跌0.49%；標期現跌0.57%；納期現跌0.64%。日股現跌0.42%，韓股現跌0.49%，澳股現跌1.04%。

VIX指數隔晚升3.53%或0.92點，報26.91點。美2年期10年期債息倒掛，現達16.239基點。

紐油現跌0.66%或0.57美元，報86.3美元；布油現跌0.53%或0.49美元，報92.33美元；金價現跌0.41%或7.03美元，報1695.11美元；LME 銅期貨隔晚升0.38%或29.5美元，報7683美元。美國10年期債息現升0.11%或0.0038厘，報3.3531厘。

今日焦點股份可留意：

蔚來（9866）公布業績。

東亞（0023）開會討論派特別息。

瀋陽國資企業據報接手恒大持盛京（2066）剩餘股權。

大新（2356）調高H按鎖息上限至2.85厘。

中石油（0857）無償劃轉1%股份予中石化集團。

旭輝（0884）上月售樓收入跌25%，建業地產同月大跌近七成。

法拉帝（9638）6月底起新訂單量按年升五成，目前累計訂單超去年全年。

陽光房地產基金（0435）全年少賺1.7%，息25仙，續租租金或續負增長。

吉利汽車（0175）8月銷量增39%。

 

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