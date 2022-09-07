moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指低開286點 穿19000點 見近半年低

恒指今早低開286點或1.5%，報18915點，是3月16日後最低。大市成交金額16億元；國指今早低開98點或1.51%，報6457點。恒生科技指數開市報3988點，跌1.93%。

藍籌0隻升，62隻下跌，11隻無升跌。恒隆地產（0101）無升跌，報13.06元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.08%，報67.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報22.3元，無升跌；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報5.79元，跌4.61%。

恒指續低於10天線(19645.88點)。科指續低於10天線(4178.76點)。

蔚來（9866）公布業績。開市報136元，跌2.51%。

東亞（0023）開會討論派特別息。開市報9.68元，跌0.72%。

瀋陽國資企業據報接手恒大持盛京（2066）剩餘股權。無成交，報6元。

大新（2356）調高H按鎖息上限至2.85厘。無成交，報5.95元。

中石油（0857）無償劃轉1%股份予中石化集團。開市報3.72元，跌1.06%。

旭輝（0884）上月售樓收入跌25%，建業地產同月大跌近七成。開市報2.07元，跌0.48%。

法拉帝（9638）6月底起新訂單量按年升五成，目前累計訂單超去年全年。無成交，報18.8元。

陽光房地產基金（0435）全年少賺1.7%，息25仙，續租租金或續負增長。開市報3.63元，無升跌。

吉利汽車（0175）8月銷量增39%。開市報14.1元，跌3.03%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括小鵬汽車（9868）低見62.1元，開市報62.1元，跌4.24%；小鵬（9868）低見62.1元，開市報62.1元，跌4.24%。

12隻股份創52周低，其中十隻包括，置富（0778）低見6.31元，開市報6.31元，跌0.47%；長和（0001）低見48.05元，開市報48.05元，跌1.03%；恒生（0011）低見119.1元，開市報119.1元，跌2.14%；工行（1398）低見3.87元，開市報3.87元，跌0.77%；招商銀行（3968）低見38.3元，開市報38.3元，跌1.03%；電能實業（0006）低見44.1元，開市報44.1元，跌1.12%；建行（0939）低見4.71元，開市報4.71元，跌0.84%；申洲國際（2313）低見67.95元，開市報67.95元，跌6.08%；農業銀行（1288）低見2.5元，開市報2.5元，跌0.4%；合興（0047）無成交，報#N/A N/A元。

異動股

上升異動股，包括，京投交通科技（1522）開市報0.36元，升7.46%；鷹瞳科技（2251）開市報13元，升5.01%；再鼎醫藥（9688）開市報37.55元，升3.3%；海昌海洋公園（2255）開市報7元，升2.94%；新高教（2001）開市報2.34元，升2.63%；雙財莊（2321）開市報0.9元，升2.27%；米蘭站（1150）開市報0.25元，升2.04%；貝殼（2423）開市報45.2元，升1.92%；開拓藥業（9939）開市報0.68元，跌1.45%；華融（2799）開市報0.32元，升1.59%；復星（0656）開市報5.18元，升1.57%。

下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）平上市低位0.016元，開市報0.016元，跌11.11%；1957 & Co.（8495）開市報0.41元，跌6.82%；天立教育（1773）開市報1.21元，跌6.2%；申洲國際（2313）見52周低67.95元，開市報67.95元，跌6.08%；景福集團（0280）開市報0.37元，跌5.13%；國泰君安國際（1788）見52周低0.75元，開市報0.75元，跌5.06%；明源雲（0909）開市報5.79元，跌4.61%；萬國數據（9698）開市報22.8元，跌4.6%；新東方在線（1797）開市報35.95元，跌4.39%；百度（9888）開市報131.5元，跌4.36%。

 

其他報道

SEC要求該國審計機構謹慎接中概股生意

韓圜貶值至13年最弱 央行稱8月或出現經常賬戶赤字

港股ADR跌269點 夜期低水260點 美期亞股跌 蔚來業績

美股兩連跌 道指跌173點 債息倒掛1個月最窄 日圓貶至143