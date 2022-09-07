恒指今早低開286點或1.5%，報18915點，是3月16日後最低。大市成交金額16億元；國指今早低開98點或1.51%，報6457點。恒生科技指數開市報3988點，跌1.93%。
藍籌0隻升，62隻下跌，11隻無升跌。恒隆地產（0101）無升跌，報13.06元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.08%，報67.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，28隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報22.3元，無升跌；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報5.79元，跌4.61%。
恒指續低於10天線(19645.88點)。科指續低於10天線(4178.76點)。
蔚來（9866）公布業績。開市報136元，跌2.51%。
東亞（0023）開會討論派特別息。開市報9.68元，跌0.72%。
瀋陽國資企業據報接手恒大持盛京（2066）剩餘股權。無成交，報6元。
大新（2356）調高H按鎖息上限至2.85厘。無成交，報5.95元。
中石油（0857）無償劃轉1%股份予中石化集團。開市報3.72元，跌1.06%。
旭輝（0884）上月售樓收入跌25%，建業地產同月大跌近七成。開市報2.07元，跌0.48%。
法拉帝（9638）6月底起新訂單量按年升五成，目前累計訂單超去年全年。無成交，報18.8元。
陽光房地產基金（0435）全年少賺1.7%，息25仙，續租租金或續負增長。開市報3.63元，無升跌。
吉利汽車（0175）8月銷量增39%。開市報14.1元，跌3.03%。
2隻股份創上市新低，包括小鵬汽車（9868）低見62.1元，開市報62.1元，跌4.24%；小鵬（9868）低見62.1元，開市報62.1元，跌4.24%。
12隻股份創52周低，其中十隻包括，置富（0778）低見6.31元，開市報6.31元，跌0.47%；長和（0001）低見48.05元，開市報48.05元，跌1.03%；恒生（0011）低見119.1元，開市報119.1元，跌2.14%；工行（1398）低見3.87元，開市報3.87元，跌0.77%；招商銀行（3968）低見38.3元，開市報38.3元，跌1.03%；電能實業（0006）低見44.1元，開市報44.1元，跌1.12%；建行（0939）低見4.71元，開市報4.71元，跌0.84%；申洲國際（2313）低見67.95元，開市報67.95元，跌6.08%；農業銀行（1288）低見2.5元，開市報2.5元，跌0.4%；合興（0047）無成交，報#N/A N/A元。
異動股
上升異動股，包括，京投交通科技（1522）開市報0.36元，升7.46%；鷹瞳科技（2251）開市報13元，升5.01%；再鼎醫藥（9688）開市報37.55元，升3.3%；海昌海洋公園（2255）開市報7元，升2.94%；新高教（2001）開市報2.34元，升2.63%；雙財莊（2321）開市報0.9元，升2.27%；米蘭站（1150）開市報0.25元，升2.04%；貝殼（2423）開市報45.2元，升1.92%；開拓藥業（9939）開市報0.68元，跌1.45%；華融（2799）開市報0.32元，升1.59%；復星（0656）開市報5.18元，升1.57%。
下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）平上市低位0.016元，開市報0.016元，跌11.11%；1957 & Co.（8495）開市報0.41元，跌6.82%；天立教育（1773）開市報1.21元，跌6.2%；申洲國際（2313）見52周低67.95元，開市報67.95元，跌6.08%；景福集團（0280）開市報0.37元，跌5.13%；國泰君安國際（1788）見52周低0.75元，開市報0.75元，跌5.06%；明源雲（0909）開市報5.79元，跌4.61%；萬國數據（9698）開市報22.8元，跌4.6%；新東方在線（1797）開市報35.95元，跌4.39%；百度（9888）開市報131.5元，跌4.36%。
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