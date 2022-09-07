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港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升 港元逼近7.85

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌1.92點子至1.91024%。

港元現報7.8497元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.8499元，是8月10日7.8501元後最弱。亦曾升值最多5點子，報7.8492元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.8點子至1.02304%；1星期HIBOR跌2.71點子至1.36244%；2星期HIBOR升0.18點子至1.51744%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.39點子至2.75982%；6個月期HIBOR升0.19點子至3.4081%；12個月期HIBOR升0.16點子至3.79845%。

美元指數現報110.575升值0.361點或0.33%。

美元1個月期LIBOR報2.64286%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7326%，終止連續2日收窄，利差是2022年9月02日後最低，當日差距為-0.7755%。

對上一次終止連續2日收窄，是2022年9月01日，當日利差報-0.7444%。

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