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亞洲貨幣貶值至金融風暴時期水平 內地出口遜色 恒指跌322點

美元強勢引發亞洲貨幣貶值，日圓、馬來西亞令吉已貶至金融風暴時期水平，內地上月出口遜預期，恒指跌幅擴大，失守18900點關，見半年低。

恒指今早低開286點，高位跌206點，低位跌358點，低見18844.23點，是3月16日18584.04點後最低。高低波幅153點

恒指半日跌322點或1.68%，報18880點，大市成交金額478億元；國指跌94點或1.44%，報6461點。恒生科技指數收報3973點，跌2.3%。

藍籌股成交金額179.85億元，佔大市成交37.62%；科指成份股成交金額90.15億元，佔大市成交18.85%；國指成份股成交金額150.97億元，佔大市成交31.58%。

藍籌9隻升，60隻下跌，4隻無升跌。比亞迪（1211）升1.45%，收報224元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌4.07%，收報131.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.3元，升3.1%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見5.29元，收報5.31元，跌12.52%。

恒指續低於10天線(19642.31點)。科指續低於10天線(4177.26點)。

北水南下合計淨流入9.52億元，較上日增加0.35%，連續第3日流入，累計流入47.85億元，對上一次連續3日淨流入是8月22日。南水北上合計淨流出19.55億元人民幣，較上日減少49.87%，連續第5日流出，累計流出180.93億元。

騰訊（0700）於Ubisoft持股倍增。收報307.8元，跌2.04%。

蔚來（9866）公布業績。收報136元，跌2.51%。

東亞（0023）開會討論派特別息。收報9.6元，跌1.54%。

瀋陽國資企業據報接手恒大持盛京（2066）剩餘股權。收報6元，無升跌。

大新（2356）調高H按鎖息上限至2.85厘。收報5.87元，跌1.34%。

中石油（0857）無償劃轉1%股份予中石化集團。收報3.72元，跌1.06%。

旭輝（0884）上月售樓收入跌25%，建業地產同月大跌近七成。收報2.07元，跌0.48%。

法拉帝（9638）6月底起新訂單量按年升五成，目前累計訂單超去年全年。收報18.8元，無升跌。

陽光房地產基金（0435）全年少賺1.7%，息25仙，續租租金或續負增長。收報3.66元，升0.83%。

吉利汽車（0175）8月銷量增39%。收報14.24元，跌2.06%。

破頂股表現

破頂股包括，越秀地產（0123）創52周高，見10.5元，收報10.34元，跌0.58%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.85元，收報5.73元，跌0.17%；中遠海能（1138）創52周高，見7.24元，收報7.03元，跌1.26%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；華電國際（1071）創52周高，見3.73元，收報3.57元，跌0.56%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，小鵬汽車（9868）低見62.1元，收報62.1元，跌4.24%；維亞生物（1873）低見1.63元，收報1.64元，跌1.2%；和鉑醫藥（2142）低見2.4元，收報2.4元，跌4%；嘉和生物（6998）低見2.33元，收報2.45元，跌1.21%；騰盛博藥（2137）低見6.48元，收報6.5元，跌1.96%；綠葉製藥（2186）低見2.15元，收報2.17元，跌2.25%；新華保險（1336）低見17.6元，收報17.62元，跌1.45%；小鵬（9868）低見61.1元，收報62.15元，跌4.16%；明源雲（0909）低見5.29元，收報5.31元，跌12.52%；優然牧業（9858）低見2.2元，收報2.22元，跌0.89%。

66隻股份創52周低，其中十隻包括，中裕燃氣（3633）低見5.95元，收報6.03元，跌0.17%；粵海投資（0270）低見6.92元，收報6.98元，升0.29%；光大水務（1857）低見1.44元，收報1.44元，跌0.69%；藥明康德（2359）低見78.5元，收報79.9元，跌2.32%；醫思醫療（2138）低見4.98元，收報4.99元，跌5.13%；現代牙科（3600）低見2.03元，收報2.03元，跌3.33%；科聯系統（0046）低見2.4元，收報2.42元，跌1.22%；赤子城科技（9911）低見1.97元，收報1.97元，跌2.96%；新意網集團（1686）低見4.95元，收報4.99元，跌2.16%；艾伯科技（2708）低見1.55元，收報1.62元，升0.62%。

異動股

上升異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.065元，升30%；香港航天科技（1725）收報16.2元，升25.39%；太陽國際（8029）見52周低0.245元，收報0.325元，升25%；順騰（0932）收報0.157元，升17.16%；康寧傑瑞製藥（9966）收報8.53元，升16.21%；微創醫療機器人（2252）收報29元，升13.5%；中國能源建設（3996）收報1.08元，升12.5%；富士高（0927）收報0.85元，升11.84%；陸慶（8052）收報0.04元，升11.11%；巨濤海洋石油（3303）收報0.68元，升9.68%。

下跌異動股，包括，築友智造（0726）見52周低0.4元，收報0.4元，跌15.79%；恒盛地產（0845）收報0.144元，跌15.29%；明源雲（0909）創上市新低，見5.29元，收報5.31元，跌12.52%；太睿國際控股（1010）見52周低0.6元，收報0.6元，跌11.76%；東建國際（0329）見52周低1.74元，收報1.95元，跌10.96%；建業地產（0832）見52周低0.39元，收報0.39元，跌8.24%；米蘭站（1150）收報0.225元，跌8.16%；綠科科技（0195）收報0.57元，跌8.06%；1957 & Co.（8495）收報0.405元，跌7.95%；復星旅遊文化（1992）見52周低7.1元，收報7.4元，跌7.5%；森松國際（2155）收報9.17元，跌7.19%。

 

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