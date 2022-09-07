環球租賃及環球租賃（天津）均已任命興證資管为ABS計劃項目管理人，興證資管將根據ABS計劃相關文件發行ABS，該ABS將於上交所上市及交易。為發行該ABS，興證資管已分別與環球租賃及環球租賃（天津）簽署環球租賃資產出售協議及環球租賃（天津）資產出售協議。

集團指，是次出售後將錄實現損失淨額約90萬元，從出售事項收取的所得款項淨額將用於集團未來融資租賃交易。是次出售的原因方面，環球醫療指，其以融資租賃為主要營運業務，加快資產周轉有利於提升整體收益率。於出售事項後，興證資管將隨之將基礎資產證券化，並在市場上為投資者推出ABS計劃。董事相信，於出售事項完成後透過ABS計劃將基礎資產證券化，將會加快公司資產的整體流轉量，並提升所帶來的整體收入。

此外，出售事項將提前實現公司即將賺取的收入，而從出售事項收取的所得款項將為公司新項目的業務發展提供財務支持。

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