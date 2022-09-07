日產汽車（Nissan）宣布，同意收購鋰電池廠商Vehicle Energy Japan控股股東、日本官民基金「日本產業革新機構」（INCJ）所持有的股份。若順利獲日本監管機關批准，Vehicle Energy將成為日產的合併子公司，與現有股東Maxell和Hitachi Astemo共同持股。
根據日產、Vehicle Energy 和INCJ發布的新聞稿指，日產和INCJ已簽署合約，INCJ手中持有的全部Vehicle Energy 股票將轉讓給日產；日產另與Vehicle Energy簽下增資換股合約。日產未有透露該交易的金額，惟市場估計出資約100億日圓（約5.57億港元）。
Vehicle Energy主要從事開發、製造和銷售油電車用的鋰電池業務。其前身為日立集團（Hitachi）旗下的車用電池子公司 ，由INCJ 和Maxell 在2019年共同出資成立。日產為Vehicle Energy的大客戶，Vehicle Energy約五成營業額來自日產。
其他報道
德勤：內地首3季新股集資4,641億元人幣 料全年破去年紀錄
亞洲貨幣貶值至金融風暴時期水平 內地出口遜色 恒指跌322點
德勤：港第3季新股上市及集資額勝上半年 全球集資額排名港交所列第4位
港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升 港元逼近7.85
內地8月美元計出口增7.1% 人民幣計增11.8% 均遜預期
特朗普批電動車充電時間比開車時間還久 揚言再當選會取消所有電動車補貼
日產擬購鋰電池商Vehicle Energy Japan多數股權