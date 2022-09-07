根據日產、Vehicle Energy 和INCJ發布的新聞稿指，日產和INCJ已簽署合約，INCJ手中持有的全部Vehicle Energy 股票將轉讓給日產；日產另與Vehicle Energy簽下增資換股合約。日產未有透露該交易的金額，惟市場估計出資約100億日圓（約5.57億港元）。

Vehicle Energy主要從事開發、製造和銷售油電車用的鋰電池業務。其前身為日立集團（Hitachi）旗下的車用電池子公司 ，由INCJ 和Maxell 在2019年共同出資成立。日產為Vehicle Energy的大客戶，Vehicle Energy約五成營業額來自日產。

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