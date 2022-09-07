恒指連跌5日，累計跌910.09點，對上一次連跌5日是7月15日。恒指收市見3月15日後收市新低；科指曾低見3957.09點，是5月13日3949點後最低，收市則是5月12日後收市新低。

恒指今早低開286點，午後進一步跌383點後回穩，跌幅收窄至133點見日內高位，全日高低波幅擴至250點。恒指低見18818.78點，是3月16日18584.04點後最低。

恒指收市跌158點或0.83%，報19044點，大市成交金額861億元，較上日增加4.76%；國指跌42點或0.65%，報6513點。恒生科技指數收報4014點，跌1.3%。

藍籌股成交金額370.96億元，佔大市成交43.08%；科指成份股成交金額189.81億元，佔大市成交22.04%；國指成份股成交金額308.5億元，佔大市成交35.83%。

藍籌18隻升，51隻下跌，4隻無升跌。宏橋（1378）升1.89%，收報7.53元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌4.33%，收報16.36元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報24.35元，升7.74%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見5.28元，收報5.53元，跌8.9%。

恒指續低於10天線(19658.72點)。科指續低於10天線(4181.33點)。

北水南下合計淨流入8.33億元，較上日減少12.15%，連續第3日流入，累計流入46.66億元，對上一次連續3日淨流入是8月22日。南水北上合計淨流出33.74億元人民幣，較上日減少13.48%，連續第5日流出，累計流出195.12億元。

午後消息股表現

恒大系退出盛京銀行（2066）12.8億股內資股由瀋陽國資等接手。收報6元，無升跌。

環球醫療（2666）近18.4億售兩基礎資產予興證以發行ABS。收報4.45元，無升跌。

SOHO中國（0410）：潘石屹、張欣辭職。收報1.51元，升11.03%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）於Ubisoft持股倍增。收報311.6元，跌0.83%。

蔚來（9866）公布業績。收報137.4元，跌1.51%。

東亞（0023）開會討論派特別息。收報9.67元，跌0.82%。

大新（2356）調高H按鎖息上限至2.85厘。收報5.87元，跌1.34%。

中石油（0857）無償劃轉1%股份予中石化集團。收報3.74元，跌0.53%。

旭輝（0884）上月售樓收入跌25%，建業地產同月大跌近七成。收報2.06元，跌0.96%。

法拉帝（9638）6月底起新訂單量按年升五成，目前累計訂單超去年全年。收報18.8元，無升跌。

陽光房地產基金（0435）全年少賺1.7%，息25仙，續租租金或續負增長。收報3.63元，無升跌。

吉利汽車（0175）8月銷量增39%。收報14.28元，跌1.79%。

破頂股表現

破頂股包括，越秀地產（0123）創52周高，見10.5元，收報10.42元，升0.19%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.85元，收報5.75元，升0.17%；中遠海能（1138）創52周高，見7.24元，收報7.12元，無升跌；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.17元，無升跌；華電國際（1071）創52周高，見3.76元，收報3.72元，升3.62%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見1.02元，收報1.14元，跌18.57%；京城佳業（2210）低見3.95元，收報3.95元，跌0.75%；中國動向（3818）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；銀城國際（1902）低見2.07元，收報2.24元，升1.82%；指尖悅動（6860）低見0.132元，收報0.133元，跌2.92%；小鵬汽車（9868）低見61.1元，收報62.5元，跌3.62%；中國水業集團（1129）低見0.165元，收報0.172元，無升跌；維亞生物（1873）低見1.62元，收報1.66元，無升跌；和鉑醫藥（2142）低見2.4元，收報2.49元，跌0.4%；兆科眼科（6622）低見2.85元，收報2.85元，跌2.06%。

80隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見1.38元，收報1.42元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見4.62元，收報4.7元，跌1.67%；信德（0242）低見1.25元，收報1.25元，跌0.79%；東風集團股份（0489）低見4.8元，收報4.84元，跌0.82%；中華煤氣（0003）低見7.33元，收報7.38元，跌0.81%；中裕燃氣（3633）低見5.95元，收報6.08元，升0.66%；粵海投資（0270）低見6.92元，收報7.1元，升2.01%；光大水務（1857）低見1.44元，收報1.45元，無升跌；藥明康德（2359）低見78.5元，收報81元，跌0.98%；醫思醫療（2138）低見4.98元，收報4.99元，跌5.13%。

異動股

上升異動股，包括，東勝旅遊（0265）收報0.069元，升46.81%；普匯中金（0997）收報0.071元，升26.79%；中國環保科技（0646）收報0.7元，升25%；陸慶（8052）收報0.044元，升22.22%；金輝（0137）收報1.25元，升16.82%；中國能源建設（3996）收報1.11元，升15.63%；香港航天科技（1725）收報14.76元，升14.24%；旭通（1826）收報0.109元，升13.54%；上置集團（1207）收報0.027元，升12.5%；康寧傑瑞製藥（9966）收報8.23元，升12.13%；順騰（0932）收報0.15元，升11.94%。

下跌異動股，包括，明發（0846）收報0.265元，跌29.33%；康橋悅（2205）創上市新低，見1.02元，收報1.14元，跌18.57%；閩港控股（0181）收報0.156元，跌14.75%；快餐帝國（1843）收報0.3元，跌14.29%；恒盛地產（0845）收報0.148元，跌12.94%；東銀國際（0668）收報0.167元，跌12.11%；東建國際（0329）見52周低1.74元，收報1.93元，跌11.87%；中建富通（0138）平上市低位0.142元，收報0.142元，跌10.13%；卡森國際（0496）創上市新低，見0.375元，收報0.4元，跌10.11%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.148元，跌9.76%；新東方在線（1797）收報33.95元，跌9.71%。

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