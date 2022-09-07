先導計劃共有社福機構獲選參與，各分得一輛無障礙電動巴士「綠康巴」，並在充電設施、優化行走路線等方面獲支援，逐步邁向低碳轉型，估計計劃能減少若干碳排放，相當於多種2,000棵樹。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「綠康巴」標誌電動車在香港普及踏出重要一步，很多社福機構都希望為減碳出一分力，但礙於資源和技術等問題而無從入手，集團希望借先導計劃幫助社福機構。她又指，匯豐期望於2030年或之前，在營運和供應鏈方面減少碳排放，成為淨零碳排放的銀行。

匯豐去年宣布在全球投入1億美元，聚焦能源轉型和氣候相關的創新方案。

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