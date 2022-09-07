匯豐銀行慈善基金宣布，與長春社合作推出全港首個綠色復康巴士（綠康巴）先導計劃，支持本港社福機構轉用電動車，為傷健人士提供無障礙交通服務，為期三年，料期內合共服務逾8萬用家。
先導計劃共有社福機構獲選參與，各分得一輛無障礙電動巴士「綠康巴」，並在充電設施、優化行走路線等方面獲支援，逐步邁向低碳轉型，估計計劃能減少若干碳排放，相當於多種2,000棵樹。
匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「綠康巴」標誌電動車在香港普及踏出重要一步，很多社福機構都希望為減碳出一分力，但礙於資源和技術等問題而無從入手，集團希望借先導計劃幫助社福機構。她又指，匯豐期望於2030年或之前，在營運和供應鏈方面減少碳排放，成為淨零碳排放的銀行。
匯豐去年宣布在全球投入1億美元，聚焦能源轉型和氣候相關的創新方案。
其他報道
日產擬購鋰電池商Vehicle Energy Japan多數股權
德勤：內地首3季新股集資4,641億元人幣 料全年破去年紀錄
亞洲貨幣貶值至金融風暴時期水平 內地出口遜色 恒指跌322點
德勤：港第3季新股上市及集資額勝上半年 全球集資額排名港交所列第4位
港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升 港元逼近7.85
內地8月美元計出口增7.1% 人民幣計增11.8% 均遜預期