綽號「洗米華」的澳門商人周焯華去年在澳門被捕，旗下本港上市公司太陽城（1383）控股權早前以複雜的交易方式易手予周焯華昔日下屬、集團執董盧衍溢，由於他持股量增至近75%，因此按例向餘下股東提出全面收購要約，每股要約價為0.0029元，較公布前股價折讓超過九成，惟證監會今日發稿，指經執行人員審查後，確定適當收購價應為每股0.069元，較原有出價高約22.8倍，最高全購作價增至1.15億元。
證監會表示，盧衍溢接手公司過程，除收購公司約75%股權交易外，亦包括透過旗下Champion Trade向第三方買入一筆周焯華以太陽城股份作抵押的逾期貸款，其後Champion Trade將太陽城股份出售予另一由盧持有的私人公司Major Success，因而觸發了強制全面要約責任。
委員會認為，上述交易涉及協助周焯華清償貸款，對作為太陽城股東的周焯華而言屬優惠條件，以致該交易構成了《收購守則》下的特別交易（註2）。鑑於周焯華在交易中所獲得的利益可予量化，故此有關利益應擴展至太陽城所有其他股東。
其他報道
日產擬購鋰電池商Vehicle Energy Japan多數股權
德勤：內地首3季新股集資4,641億元人幣 料全年破去年紀錄