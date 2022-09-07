證監會表示，盧衍溢接手公司過程，除收購公司約75%股權交易外，亦包括透過旗下Champion Trade向第三方買入一筆周焯華以太陽城股份作抵押的逾期貸款，其後Champion Trade將太陽城股份出售予另一由盧持有的私人公司Major Success，因而觸發了強制全面要約責任。

委員會認為，上述交易涉及協助周焯華清償貸款，對作為太陽城股東的周焯華而言屬優惠條件，以致該交易構成了《收購守則》下的特別交易（註2）。鑑於周焯華在交易中所獲得的利益可予量化，故此有關利益應擴展至太陽城所有其他股東。

其他報道

匯豐慈善基金伙長春社推綠康巴 料3年服務8萬用家

萬國數據考慮在新加坡第二上市

恒指收市跌158點 5日累跌910點 近兩個月最長跌浪

日產擬購鋰電池商Vehicle Energy Japan多數股權

俄氣：經蒙古國至中國天然氣管道項目進入設計階段

滬深三大指數午後向上 滬指四連升

吉野家旗下花丸烏龍麵撤出中國 海外店舖歸零

德勤：內地首3季新股集資4,641億元人幣 料全年破去年紀錄

富衛擬明年在港IPO

恒大系退出盛京銀行 12.8億股內資股由瀋陽國資等接手

環球醫療近18.4億售兩基礎資產予興證以發行ABS