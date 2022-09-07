華晨中國（1114）公布，截至今年6月底止中期業績，純利8.3億元（人民幣，下同），按年下跌89.09%，每股基本盈利16.449分，不派中期股息。
期內，收益5.58億元，按年下跌63.46%。毛利率17.9%，按年增加10.3個百分點，主要是終止於今年首六個月之帳目中將華晨雷諾綜合入帳，故剔除華晨雷諾對毛利之負面影響。
上半年，華晨寶馬作為合資企業為集團貢獻之未經審核純利按年減少70. 8%至23.8億元，主要是由於向寶馬出售華晨寶馬25%股本權益一事在今年2月生效後，華晨寶馬由合資企業重新分類為聯營公司所致，之後華晨寶馬被視公司之聯營公司處理。
該寶馬合資企業於今年首六個月之國內銷量達31.48萬輛寶馬汽車，按年下跌11.2%。在海外售出之汽車總數達1.12萬輛，按年增加13. 1%。
華晨中國股份仍然停牌，停牌前報7.3港元。公司表示，香港聯交所已就公司股份恢復買賣施加若干復牌指引，公司須以令聯交所滿意之方式履行復牌指引以及於今年9月30日或之前恢復股份買賣。公司現正與其顧問緊密合作，以履行復牌建議， 並儘快成功恢復股份買賣。
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