積金局指，由於計劃成員可能擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數會少於申索宗數。另外，當局又指，，以永久離港為由提取強積金申索個案不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。

截至今年6月底，強積金總資產約1.06萬億元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過2,490億元。過去10年間，強積金總資產增加175%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.8%，高於同期的1.8%年率化通脹率。今年第2季，強積金已收總供款共207.9億元，其中159.5億元（77%）為強制性供款及48.4億元（23%）為自願性供款。

其他報道

融創中國於香港高院收到清盤呈請

周焯華舊部擬接手太陽城 證監裁須加價近23倍全購

陽光100中國8月合同銷售額按年跌16%

東亞派特別息0.48元

匯豐慈善基金伙長春社推綠康巴 料3年服務8萬用家

萬國數據考慮在新加坡第二上市

恒指收市跌158點 5日累跌910點 近兩個月最長跌浪

日產擬購鋰電池商Vehicle Energy Japan多數股權

俄氣：經蒙古國至中國天然氣管道項目進入設計階段

滬深三大指數午後向上 滬指四連升

吉野家旗下花丸烏龍麵撤出中國 海外店舖歸零

德勤：內地首3季新股集資4,641億元人幣 料全年破去年紀錄

富衛擬明年在港IPO