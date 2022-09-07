積金局公布，今年第二季以不同理由(例如退休)提取強積金的申索總數為5.27萬宗，按季增加12%。當中以永久離港為理由提取強積金的申索數目為8600宗，按季增加14.7%，按年則增加7.5%，涉及金額21.14億元，按季及按年分別增加5%及0.9%。
積金局指，由於計劃成員可能擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數會少於申索宗數。另外，當局又指，，以永久離港為由提取強積金申索個案不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。
截至今年6月底，強積金總資產約1.06萬億元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過2,490億元。過去10年間，強積金總資產增加175%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.8%，高於同期的1.8%年率化通脹率。今年第2季，強積金已收總供款共207.9億元，其中159.5億元（77%）為強制性供款及48.4億元（23%）為自願性供款。
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