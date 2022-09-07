根據採購合約的條款， 公司須支付訂金作為首期付款、以及於公司收到產品後45日內結清代價餘額。然而，由於珠海政府於今年7月採取並實施意料之外的封鎖措施以減輕新冠疫情影響及傳播，公司未能按計劃完成產品銷售，故未能履行其在採購合約項下的責任。由於公司違約而未有完成採購合約項下擬進行交易，供應商決定終止採購合約。經計算上述的索償及預期累計虧損合共為約3500萬元人民幣（約3955萬港元）後， 預計公司將確認進一步虧損1500萬元（約1695萬港元）。

MOG HOLDINGS於今年8月已接獲一名客戶通知，要求就公司違反銷售合約賠償不少於2000萬元人民幣（約2325萬港元）。

MOG HOLDINGS表示，為應對上述兩事項，擬成立執行委員會，藉以協助董事會處理與在內地經營的業務有關的事務；又指，疫情對公司業務營運構成的上述阻礙不屬其控制範圍內，可能對公司截至今年9月底止六個月的財務業績造成不利影響。