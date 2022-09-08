聯儲局褐皮書稱該國通脹出現降溫跡象，但包括副主席在內的多名聯儲官員仍然強調加息的必要性，利率市場預計9月還將加息75個基點。市場等待聯儲局主席鮑威爾周四講話。美債息向下，至少跌逾7個基點，美2年期10年期債息倒掛收窄，最窄見14.14基點，是7月13日4.624基點後最窄。蘋果正式發布iPhone 14系列，升級攝像頭並新增緊急衛星通信救援功能，不過與去年相比基本未漲價。分析人士預計，雖然沒有突破性創新，但足以激起消費者的熱情，蘋果股價微升。美股三大指數創8月10日後最大升幅。