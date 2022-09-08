聯儲局褐皮書稱該國通脹出現降溫跡象，但包括副主席在內的多名聯儲官員仍然強調加息的必要性，利率市場預計9月還將加息75個基點。市場等待聯儲局主席鮑威爾周四講話。美債息向下，至少跌逾7個基點，美2年期10年期債息倒掛收窄，最窄見14.14基點，是7月13日4.624基點後最窄。蘋果正式發布iPhone 14系列，升級攝像頭並新增緊急衛星通信救援功能，不過與去年相比基本未漲價。分析人士預計，雖然沒有突破性創新，但足以激起消費者的熱情，蘋果股價微升。美股三大指數創8月10日後最大升幅。
道瓊斯工業平均指數收漲435點，升幅1.4%，報31581點。標普500指數收漲71點，升幅1.84%，報3979點。納斯達克綜合指數收漲246點，或2.14%，報11791點。
家得寶升2.74%，報297.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而雪佛龍跌1.28%，報155元，拖低道指13點。
科技股方面，蘋果收市報155.96元，升0.92%，谷歌母公司Alphabet收市報109.45元，升2.47%，亞馬遜收市報129.48元，升2.67%，Facebook收市報160.39元，升1.16%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.58%，報412點。德國DAX指數收漲0.35%，報12915點；法國CAC 40指數漲0.03%，報6105點；英國富時100指數收跌0.86%，報7237點。