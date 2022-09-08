個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.41%，折合報312.88元；阿里巴巴（9988）升1.71%，折合報88.89元；美團（3690）升0.59%，折合報173.12元；匯控（0005）跌0.22%，折合報47.69元；建行（0939）升0.07%，折合報4.73元。

道期現升0.091%；標期現升0.11%；納期現升0.16%。日股現升1.17%，韓股現升0.44%，澳股現升0.39%。

VIX指數隔晚跌8.43%或2.27點，報24.64點。美2年期10年期債息現倒掛17.4基點。

紐油現升0.65%或0.54美元，報82.48美元；布油現升0.42%或0.37美元，報88.37美元；金價現跌0.12%或2.11美元，報1716.26美元；LME 銅期貨隔晚跌0.78%或60.5美元，報7622.5美元。美國10年期債息現升0.17%或0.0057厘，報3.2692厘。

今日焦點股份可留意：

嗶哩嗶哩（9626）、新地（0016）今公布業績。

新城發展（1030）8月合同銷售額按年跌46.5%。

中駿（1966）8月合同銷售額按年跌56%。

蔚來（9866）第二季虧損擴大至27.5億人幣，料第三季交付3.3萬輛。

周焯華舊部擬接手太陽城（1383），證監裁須加價近23倍全購。

陽光100中國（2608）首八月合同銷售額跌65%。

東亞（0023）派特別息0.48元。

萬國數據（9698）考慮在新加坡第二上市。

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