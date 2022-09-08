市場繼續於加息及經濟前景擺動，美國經濟增長前景疲軟，物價也呈轉弱迹象，紓緩大幅加息憂慮，美債息回落，美股大漲。不過，擔心經濟前景，國際油價下挫，紐油跌穿82美元。亞洲主要股市反彈，惟內地A股回軟，港股繼續低迷。恒指早市最多跌124點，半日收報18,969點，跌74點或0.39%。大市成交淡靜，半日不足400億元。