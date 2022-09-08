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【有片：選股王】新特能源回落至21元可吸

市場繼續於加息及經濟前景擺動，美國經濟增長前景疲軟，物價也呈轉弱迹象，紓緩大幅加息憂慮，美債息回落，美股大漲。不過，擔心經濟前景，國際油價下挫，紐油跌穿82美元。亞洲主要股市反彈，惟內地A股回軟，港股繼續低迷。恒指早市最多跌124點，半日收報18,969點，跌74點或0.39%。大市成交淡靜，半日不足400億元。

科網股回穩，阿里巴巴（9988）京東（9618）升1%、2%，但騰訊（0700）續跌，再跌逾2%。石油、煤炭股捱沽，中海油（0883）兗礦（1171）跌約3%。醫藥股沽壓較大，信達生物（1801）跌3%。內房股回吐，碧桂園（2007）跌4%。電力及設備股保持強勢，華潤電力（0836）升4%，東方電氣（1072）升7%。新能源也有追捧，龍源（0916）升近2%。蘋果舉行秋季發布會推出新產品，消費電子產品部件股做好；油價下滑利好航空股。

多晶硅生產及風光廠商新特能源（1799），跟隨新能源股做好。公司的內蒙古10萬噸多晶硅項目預計第四季全面達產，屆時產能將翻一番至年產20萬噸，而2023至24年料隨續有新項目投產，將可以滿足市場龐大需求，並推動業績持續增長。該股近一個月主要在20至22元上落，今早異動一度突破區間頂部但未企穩，倘回落至21元可吸，低收20元先行止蝕。

劉思明

投資版副主編