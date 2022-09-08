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鄭州召開鄭州房企瘦身自救行動  要求砸鍋賣鐵保交樓

日前傳出鄭州市發布「『大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工』保交樓專項行動實施方案通知」後，據內媒報導，在今日下午（9月8日）鄭州市住房保障和房地產管理局召開「鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動」保交樓吹風會。

據指，是次會議邀約了60家左右房企代表，包括已售逾期交付和已售停工項目的房企，主要就鄭州問題樓盤30天攻堅行動進行細化解讀。按鄭州的攻堅目標，目前台賬上停工爛尾的72個項目，要「一樓一策一專班一銀行」，採取聘請第三方審計調查等方式，準確核算企業資金、項目資金的平衡，釐清項目資產負債，確保10月上旬停工、半停工項目全面實質性復工。對未化解的19個不動產辦證類項目，確保9月上旬要全部化解完畢。

此外，據報導指，是次亦要求突出四項重點，包括加快推進紓困基金盤活項目工作。截至目前，鄭州市紓困基金工作專班組建了項目庫，初步確定了永威西郡、富田九鼎公館等8個項目作為首批意向項目，預計投資43億元。紓困基金專班要確保9月底前投放不低於50億，10月中旬前全部放款到位，快速緩解房地產企業和項目資金壓力，確保資金真正用於問題樓盤項目，推動實質性復工復產。

二是要加大人才公寓回購力度。鄭州市住房保障局、地產集團要在8月底已完成第一批2萬套的基礎上，10月底前完成第二批3萬套，12月底前完成第三批5萬套，確保完成全年10萬套的人才公寓回購任務。對於中標項目開發企業，在鄭州有「保交樓」任務的，要確保資金用於項目建設上，沒有「保交樓」任務的，要確保資金優先用於支付項目工程款，確保農民工工資及時足額發放。

三是要盡快發放首批50億元保交樓專項借款。首批50億元專項借款要抓緊發放，金融機構配套融資積極同步跟進，加強資金監管，新老劃斷、封閉運行、審計跟進，確保專款專用。

最後，第四項是要盡快清償政府欠款。鄭州市財政局要抓緊與鄭州銀行、中原銀行對接，盡快確定平臺公司承接50億元專項貸款，各有關縣市區要抓緊對接，確保對建業、康橋、正商等5家頭部房企已經確認的53億元政府欠款於9月9日之前發放到位。

此外，五個專項行動則包括由「公安系統」、「法院系統」、「銀行系統」、「金融機構」及「企業瘦身自救」實行保交樓專項行動﹔最後一項要求開展房企自救行動，打通出險房企化解風險有效路徑，推動停工、半停工項目實質性復工，確保按照已售逾期未交付項目早日交付，已售未交付項目按期交付；無法實現瘦身自救的，該破產的依法破產，該拍賣的依法拍賣，讓企業認識到「砸鍋賣鐵保交樓」是應盡基本責任。

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