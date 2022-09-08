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B站次季經調整淨虧損擴大至19.68億元 月均活躍用戶創新高

嗶哩嗶哩（B站）（9626）收市後公布次季業績，淨營業額總額按年升9%至49億元（人民幣，下同），符合市場預期。淨虧損20.1億元，按年顯著擴大，去年同期淨虧損11.22億元。經調整淨虧損19.68億元，按年顯著擴大，去年同期經調整淨虧損13.24億元。每股基本虧損5.08元，經調整每股基本虧損4.98元。

各業務表現方面，移動遊戲收入按年跌15.2%至10.46億元，主要因上半年缺少推出受歡迎的新獨家發行遊戲。增值服務按年升29%至21.04億元，主要受公司加強商業化能力建設，且本公司增值服務包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致。廣告收入按年升10%至11.58億元，電商及其他收入按年升4%至6.01億元。

月均活躍用戶按年升29%至3.06億戶，創新高。日均活躍用戶按年升33%至8350萬戶，平均每月付費用戶按年升32%至2750萬戶。

嗶哩嗶哩預計第三季淨營業額總額達56至58億元。主席兼首席執行官陳睿表示，展望下半年，期望宏觀環境的改善可以助力公司業務的進一步發展，同時將繼續控制成本並縮窄淨虧損。

嗶哩嗶哩績前收報181.8港元，全日升3.1%。

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