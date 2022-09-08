各業務表現方面，移動遊戲收入按年跌15.2%至10.46億元，主要因上半年缺少推出受歡迎的新獨家發行遊戲。增值服務按年升29%至21.04億元，主要受公司加強商業化能力建設，且本公司增值服務包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致。廣告收入按年升10%至11.58億元，電商及其他收入按年升4%至6.01億元。

月均活躍用戶按年升29%至3.06億戶，創新高。日均活躍用戶按年升33%至8350萬戶，平均每月付費用戶按年升32%至2750萬戶。

嗶哩嗶哩預計第三季淨營業額總額達56至58億元。主席兼首席執行官陳睿表示，展望下半年，期望宏觀環境的改善可以助力公司業務的進一步發展，同時將繼續控制成本並縮窄淨虧損。

嗶哩嗶哩績前收報181.8港元，全日升3.1%。

其他報道

中銀香港據報上調H按封頂息 P按息率

港高收入人士投資回報較進取 惟投資前景感悲觀、態度趨審慎

【選股王】新特能源回落至21元可吸

【有片：埋身擊】歐元仍採高沽策略

灣仔恒大中心疑遭債權人申請接管 近月標售獲長實入標

比亞迪泰國建廠 出口東南亞、歐洲

恒指半日跌74點 科指升0.05% 嗶哩嗶哩升4.25%

佳源國際金科服務齊停牌 金科︰待刊收購合併之內幕消息

宏光半導體伙協鑫大股東朱共山家族信託 發展氮化鎵功率芯片應用

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉升至1.946% 創兩年半高

拜登推遲對中國進口產品加徵關稅作出決定

信安擬出售香港MPF業務

聯儲局抗通脹或對美國和世界經濟傷害比預期大

佳源收到清盤呈請

A股個別發展 上證開市跌0.02% 人民幣中間價大幅強於市場預期

恒指低開0.46點 科指升0.45% 騰訊跌1.54%

騰訊2%股份轉入CCASS

聯儲局副主席：緊縮政策會堅持到通脹回落

港股ADR升12點 夜期高水39點 美期亞股升 新地、嗶哩嗶哩業績

聯儲局褐皮書顯示 通脹現降溫跡象

通脹現降溫跡象 美債息向下 美股創1個月最大升幅 道指升435點