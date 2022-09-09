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鮑威爾抗通脹不達標不罷休 道指升193點 兩日累升629點

聯儲局主席鮑威爾再表抗通脹決心，誓言不達目標決不罷休，市場對聯儲局9月還將加息75基點的預期沒有改變。美股創一周高，道指連升2日，累計升629.22點。美2年期10年期債息倒掛20.665基點。英女王去世，長子查爾斯繼任王位。英鎊/美元下跌0.25%，報1.1504美元，交易員等待新能源支持計劃的細節。歐洲央行加息75基點，行長拉加德暗示未來還有更多行動，據悉下月可能再加75基點。歐元/美元下跌0.09%，報0.9997美元。

鮑威爾在Cato Institute的一個會議上指出，「聯儲局抗通脹不達目標不罷休，就像我們一直在做的那樣，我們需要立即行動、矢志不渝、堅定不移」。他還提到，保持通脹預期穩定非常重要，希望經濟成長可以低於趨勢水平，這將導致勞動力市場恢復更好的平衡。

道瓊斯工業平均指數收漲193點，升幅0.62%，報31774點。標普500指數收漲26點，升幅0.67%，報4006點。納斯達克綜合指數收漲70點，或0.6%，報11862點。

聯合健康升1.12%，報527.51美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而蘋果跌0.96%，報154.46元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報154.46元，跌0.96%，谷歌母公司Alphabet收市報108.38元，跌0.97%，亞馬遜收市報129.82元，升0.26%，Facebook收市報162.06元，升1.04%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.51%，報414點。德國DAX指數收跌0.1%，報12904點；法國CAC 40指數漲0.33%，報6125點；英國富時100指數收漲0.34%，報7262點。