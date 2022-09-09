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港股ADR升36點 夜期低水10點 美期亞股升

美股向上，港股ADR升36點或0.19%，報18890點，即月恒指夜期跌6點，報18845點，夜期低水10點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.29%，折合報302.66元；阿里巴巴（9988）升0.73%，折合報87.83元；美團（3690）升0.64%，折合報172.6元；匯控（0005）升0.82%，折合報47.99元；建行（0939）跌0.34%，折合報4.67元。

道期現升0.169%；標期現升0.21%；納期現升0.37%。日股現升0.53%，韓股休市，澳股現升0.27%。

VIX指數隔晚跌4.18%或1.03點，報23.61點。美2年期10年期債息現倒掛20.458基點。

紐油現跌0.4%或0.34美元，報83.2美元；布油現跌0.24%或0.21美元，報88.93美元；金價現升0.33%或5.65美元，報1714.11美元；LME 銅期貨隔晚升2.46%或188美元，報7810.5美元。美國10年期債息現跌0.23%或0.0077厘，報3.3093厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，國浩（0053）、澳門勵駿（1680）等。

恒生（0011）上調H按封頂至2.75厘，P按按息升至2.6厘。

Naspers披露減持騰訊（0700）售111.5萬股涉資逾3億元。

融創（1918）涉未如期償還1.72億被申清盤，將積極抗辯。

被調低評級股價插14%，旭輝（0884）：大股東斥200萬元增持股份。

B站（9626）次季經調整淨虧損擴大至19.68億元，月均活躍用戶創新高。

銀建國際（0171）附屬公司無償轉讓合營50%股權。

長汽（2333）8月汽車銷量升近兩成至8.82萬輛。

新地（0016）全年少賺4%，基礎盈利287.3億，遜預期，末期息3.7元。

 