恒指今早高開39點或0.21%，報18893點，大市成交金額10億元；國指今早高開15點或0.25%，報6452點。恒生科技指數開市報3979點，升0.14%。
匯控（0005）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、中石油（0857）、中電（0002）拖累大市。
藍籌41隻升，16隻下跌，16隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.58%，報13.5元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌5.99%，報3.45元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，5隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報138.8元，升1.91%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報154.8元，跌14.85%。
恒指續低於10天線(19419.7點)。科指續低於10天線(4119.62點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，國浩（0053）無成交，報78元。
恒生（0011）上調H按封頂至2.75厘，P按按息升至2.6厘。開市報119.9元，無升跌。
Naspers披露減持騰訊（0700）售111.5萬股涉資逾3億元。開市報299元，跌0.93%。
被調低評級股價插14%，旭輝（0884）：大股東斥200萬元增持股份。開市報1.83元，升2.81%。
B站（9626）次季經調整淨虧損擴大至19.68億元，月均活躍用戶創新高。開市報154.8元，跌14.85%。
銀建國際（0171）附屬公司無償轉讓合營50%股權。無成交，報0.49元。
長汽（2333）8月汽車銷量升近兩成至8.82萬輛。開市報11元，升0.36%。
新地（0016）全年少賺4%，基礎盈利287.3億，遜預期，末期息3.7元。開市報94.25元，升0.21%。
2隻股份創上市新低，包括雲頂新耀（1952）低見10.14元，開市報10.14元，跌2.31%；鷹瞳科技（2251）低見12.1元，開市報12.1元，跌3.2%。
6隻股份創52周低，包括恒地（0012）低見24.8元，開市報24.8元，跌0.6%；煤氣（0003）低見7.27元，開市報7.27元，跌0.27%；潤泥（1313）低見4.44元，開市報4.44元，跌0.22%；中煙香港（6055）低見10.66元，開市報10.66元，跌0.37%。
異動股
上升異動股，包括，藥明康德（2359）開市報88元，升10.28%；快餐帝國（1843）開市報0.345元，升7.81%；恒盛地產（0845）開市報0.148元，升7.25%；鑫苑服務（1895）開市報0.68元，升6.25%；睿見教育（6068）開市報0.226元，升5.61%；億勝生物科技（1061）開市報4.17元，升4.25%；龍源電力（0916）開市報13.4元，升4.2%；兗煤澳洲（3668）開市報36.2元，升3.72%；基石藥業（2616）開市報4.46元，升3.72%；康哲藥業（0867）開市報10.96元，升3.2%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報154.8元，跌14.85%；信陽毛尖（0362）平上市低位0.015元，開市報0.015元，跌11.76%；阜豐集團（0546）開市報4.2元，跌7.28%；中石油（0857）開市報3.45元，跌5.99%；九興（1836）開市報7.78元，跌5.24%；網龍（0777）開市報16.02元，跌4.3%；勝獅貨櫃（0716）開市報0.69元，跌4.17%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見12.1元，開市報12.1元，跌3.2%；康健（3886）開市報0.495元，跌2.94%；三葉草生物（2197）開市報2.69元，跌2.54%。