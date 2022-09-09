moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開39點 科指升0.14% 嗶哩嗶哩跌14.8% 騰訊跌0.93%

恒指今早高開39點或0.21%，報18893點，大市成交金額10億元；國指今早高開15點或0.25%，報6452點。恒生科技指數開市報3979點，升0.14%。

匯控（0005）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、中石油（0857）、中電（0002）拖累大市。

藍籌41隻升，16隻下跌，16隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.58%，報13.5元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌5.99%，報3.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，5隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報138.8元，升1.91%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報154.8元，跌14.85%。

恒指續低於10天線(19419.7點)。科指續低於10天線(4119.62點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，國浩（0053）無成交，報78元。

恒生（0011）上調H按封頂至2.75厘，P按按息升至2.6厘。開市報119.9元，無升跌。

Naspers披露減持騰訊（0700）售111.5萬股涉資逾3億元。開市報299元，跌0.93%。

被調低評級股價插14%，旭輝（0884）：大股東斥200萬元增持股份。開市報1.83元，升2.81%。

B站（9626）次季經調整淨虧損擴大至19.68億元，月均活躍用戶創新高。開市報154.8元，跌14.85%。

銀建國際（0171）附屬公司無償轉讓合營50%股權。無成交，報0.49元。

長汽（2333）8月汽車銷量升近兩成至8.82萬輛。開市報11元，升0.36%。

新地（0016）全年少賺4%，基礎盈利287.3億，遜預期，末期息3.7元。開市報94.25元，升0.21%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括雲頂新耀（1952）低見10.14元，開市報10.14元，跌2.31%；鷹瞳科技（2251）低見12.1元，開市報12.1元，跌3.2%。

6隻股份創52周低，包括恒地（0012）低見24.8元，開市報24.8元，跌0.6%；煤氣（0003）低見7.27元，開市報7.27元，跌0.27%；潤泥（1313）低見4.44元，開市報4.44元，跌0.22%；中煙香港（6055）低見10.66元，開市報10.66元，跌0.37%。

異動股

上升異動股，包括，藥明康德（2359）開市報88元，升10.28%；快餐帝國（1843）開市報0.345元，升7.81%；恒盛地產（0845）開市報0.148元，升7.25%；鑫苑服務（1895）開市報0.68元，升6.25%；睿見教育（6068）開市報0.226元，升5.61%；億勝生物科技（1061）開市報4.17元，升4.25%；龍源電力（0916）開市報13.4元，升4.2%；兗煤澳洲（3668）開市報36.2元，升3.72%；基石藥業（2616）開市報4.46元，升3.72%；康哲藥業（0867）開市報10.96元，升3.2%。

下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報154.8元，跌14.85%；信陽毛尖（0362）平上市低位0.015元，開市報0.015元，跌11.76%；阜豐集團（0546）開市報4.2元，跌7.28%；中石油（0857）開市報3.45元，跌5.99%；九興（1836）開市報7.78元，跌5.24%；網龍（0777）開市報16.02元，跌4.3%；勝獅貨櫃（0716）開市報0.69元，跌4.17%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見12.1元，開市報12.1元，跌3.2%；康健（3886）開市報0.495元，跌2.94%；三葉草生物（2197）開市報2.69元，跌2.54%。

 