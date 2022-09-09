國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，8月份，受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導和國內部分行業市場需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。全國PPI按月降幅略有收窄，按年漲幅持續回落。 CPI按月由漲轉降，按年漲幅略有回落，消費市場運行總體平穩。

從按月看，CPI由上月上漲0.5%轉為下降0.1%。其中，食品價格上漲0.5%，漲幅比上月回落2.5個百分點，影響CPI上漲約0.10個百分點。食品中，生豬出欄逐步恢復正常，加之消費需求季節性走弱，豬肉價格上漲0.4%，漲幅比上月回落25.2個百分點；8月北方蔬菜上市量增加，但中下旬南方高溫乾旱天氣影響蔬菜生產供應，全國鮮菜價格先降後漲，全月平均比上月上漲2.0%，漲幅低於歷史同期平均水平；雞蛋和鮮果價格均呈季節性變動，分別上漲3.5%和下降1.0%；糧食、食用植物油、水產品等其他食品價格變動不大。非食品價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點，影響CPI下降約0.22個百分點。非食品中，工業消費品價格下降0.7%，降幅比上月擴大0.2個百分點，其中受國際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降4.8%和5.2%，合計影響CPI下降約0.20個百分點；服務價格由上月上漲0.3%轉為持平，其中受疫情影響，飛機票和交通工具租賃費價格分別下降7.5%和1.0%。

從按年看，CPI上漲2.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格上漲6.1%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.09個百分點。食品中，豬肉價格上漲22.4%，漲幅比上月擴大2.2個百分點，主要是去年同期基數走低影響；在豬肉價格上漲帶動下，雞肉和鴨肉價格分別上漲6.6%和12.7%，漲幅比上月均有擴大；鮮果和鮮菜價格分別上漲16.3%和6.0%，漲幅比上月均有回落；食用植物油和糧食價格分別上漲7.9%和3.3%。非食品價格上漲1.7%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.38個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲3.0%，漲幅比上月回落0.5個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲20.2%、21.9%和19.8%，漲幅均有回落；服務價格上漲0.7%，漲幅與上月相同。

PPI方面，從按月看，PPI下降1.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.6%，影響PPI下降約1.18個百分點；生活資料價格下降0.1%，影響PPI下降約0.03個百分點。主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降7.3%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降4.8%，煤炭開采和洗選業價格下降4.3%，降幅均有所擴大；受基建投資拉動影響，部分行業需求略有改善，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降2.0%，非金屬礦物製品業價格下降1.0%，降幅均有所收窄；受高溫天氣影響，電力需求增加，電力熱力生產和供應業價格由下降1.1%轉為上漲0.3%。

從按年看，PPI上漲2.3%，漲幅比上月回落1.9個百分點。其中，生產資料價格上漲2.4%，影響PPI上漲約1.87個百分點，是推動PPI上漲的主要動力；生活資料價格上漲1.6%，影響PPI上漲約0.38個百分點。上游主要行業中，煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業價格漲幅回落，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅擴大，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由漲轉降，部分緩解了中下游企業的成本壓力。 PPI按年漲幅回落除受上年同期對比基數走高影響外，還主要受三個方面因素影響：一是國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動下行，國內輸入性價格傳導壓力有所減輕；二是煤炭等行業增產保供效果持續顯現，市場供應保障有力；三是受多重因素影響，鋼材等行業需求偏弱。

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